O Real Madrid recebeu um golpe duro antes do aguardado confronto com o Barcelona, depois de o comitê de competições anunciar a suspensão do brasileiro Vinícius Júnior por 4 partidas, em razão de sua expulsão no duelo contra o Villarreal. Com isso, ele desfalcará a equipe no clássico marcado para o dia 25 de outubro, no estádio "Spotify Camp Nou".

O comitê divulgou, na noite desta quarta-feira, suas decisões disciplinares referentes à oitava rodada do Campeonato Espanhol, confirmando a punição esperada contra o ponta do Real Madrid, que foi expulso diante do Villarreal após puxar o cabelo do zagueiro Saliba, conforme consta no relatório do árbitro da partida.

De acordo com a decisão, Vinícius ficará fora dos jogos do Real Madrid contra Sevilla, Racing e Valencia, além do confronto mais importante, contra o Barcelona, em um desfalque significativo para os planos do técnico José Mourinho, que terá de encontrar o substituto adequado para compensar a ausência do jogador brasileiro.

Detalhes da punição a Vinícius

Segundo o jornal "Sport", da Espanha, o comitê de competições esclareceu que a punição inclui dois jogos de suspensão por conduta violenta fora do lance, em um episódio no qual os dois jogadores não disputavam a bola, além de duas partidas por protestar contra o árbitro.

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O árbitro Isidro Díaz de Mera havia registrado em seu relatório que Vinícius foi expulso por "puxar o cabelo de um adversário durante o andamento do jogo, sem que houvesse disputa de bola entre ambos".

O árbitro acrescentou que o jogador seguiu reclamando em voz alta após a expulsão e se dirigiu à área em que o árbitro se encontrava de uma forma descrita no relatório como agressiva, o que exigiu a intervenção de seus companheiros para afastá-lo, sem que o árbitro tenha conseguido identificar palavras específicas proferidas pelo jogador.

Real Madrid se movimenta para reduzir a punição

Por outro lado, o Real Madrid pretende apresentar recurso contra a decisão, na esperança de diminuir o número de partidas de suspensão, apesar de não haver indícios da possibilidade de anulação total da punição.

O clube merengue planeja também contestar o cartão amarelo recebido por Ibrahima Konaté diante do Villarreal, depois que seu total chegou a quatro cartões amarelos nesta temporada, ficando a uma advertência da suspensão. Um novo cartão diante do Sevilla poderia levá-lo a desfalcar a equipe também no clássico.

Vinícius atravessa um momento difícil

A punição chega em um momento em que Vinícius não vive sua melhor fase no aspecto técnico, depois de Mourinho decidir mantê-lo no banco de reservas durante o confronto com o Villarreal, dando a oportunidade a Yan Diomande em seu lugar.

O ponta brasileiro não conseguiu recuperar seu melhor nível no período recente, tendo marcado apenas um gol e dado três assistências em nove partidas disputadas nesta temporada, números que não correspondem à sua importância dentro do time merengue, especialmente diante das atuações apresentadas pelos astros do Barcelona sob o comando de Hansi Flick.