As manifestações previstas na capital francesa, Paris, provocaram a mudança de data do aguardado duelo entre Paris Saint-Germain e Lyon, pela oitava rodada do Campeonato Francês, depois que a liga da competição anunciou o adiamento da partida para segunda-feira, em vez de realizá-la depois de amanhã, domingo, no estádio Parc des Princes, a pedido das autoridades de segurança.

A decisão ocorre uma semana após as manifestações de 17 de outubro, que contaram com a participação de centenas de milhares de pessoas em diversas cidades francesas, em meio a expectativas de uma grande mobilização popular durante o novo movimento marcado para sábado, 24 de outubro.

As autoridades buscam reforçar as medidas de segurança, especialmente após a ocorrência de atos de violência e saques a lojas em várias grandes cidades durante os protestos anteriores, apesar do caráter pacífico que predominou na maioria das concentrações.

Jean-Didier Berger, ministro delegado junto ao Ministério do Interior, anunciou que o volume do dispositivo de segurança será 20% maior em comparação com as medidas anteriores.

Próximas partidas PSG Campeonato Francês 15:45 OL

Isso levou à necessidade de mobilizar um grande número de forças de segurança, sobretudo na capital, o que motivou a polícia de Paris a tomar a decisão do adiamento.

Apesar de a Liga de Futebol Profissional Francês não apoiar a mudança de data da partida, a decisão final foi favorável às autoridades de segurança.

Choque com a noite da Bola de Ouro

O impacto da decisão não se limitou à mudança de data da partida, mas também a colocou em um horário que coincide com a cerimônia da Bola de Ouro de 2026, marcada para acontecer em Londres na segunda-feira, em uma ironia que pode privar alguns craques do Paris Saint-Germain de acompanhar o evento longe dos compromissos no futebol.

As atenções se voltam para alguns jogadores do time parisiense cotados para disputar o prêmio, entre eles Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé, Vitinha e outros, lembrando que o craque georgiano está lesionado no ligamento cruzado.

Essa coincidência traz à memória o que aconteceu no ano passado, quando as fortes chuvas na região de Bouches-du-Rhône provocaram o adiamento da partida entre Olympique de Marseille e Paris Saint-Germain, que terminou com vitória do Marseille por 1 a 0, fazendo com que o duelo fosse realizado no estádio Vélodrome em simultâneo com a cerimônia da Bola de Ouro de 2025, na qual Dembélé foi coroado com o prêmio.