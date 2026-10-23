Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
FBL-EUR-C1-PSG-BARCELONAAFP
Traduzido por

Oficialmente: surpresa embaralha os planos do Paris e ameaça tirar seus astros da cerimônia da Bola de Ouro

PSG x Lyon
PSG
Lyon
Campeonato Francês
França

Golpe inesperado para o Paris Saint-Germain repete cena do ano passado

As manifestações previstas na capital francesa, Paris, provocaram a mudança de data do aguardado duelo entre Paris Saint-Germain e Lyon, pela oitava rodada do Campeonato Francês, depois que a liga da competição anunciou o adiamento da partida para segunda-feira, em vez de realizá-la depois de amanhã, domingo, no estádio Parc des Princes, a pedido das autoridades de segurança.

A decisão ocorre uma semana após as manifestações de 17 de outubro, que contaram com a participação de centenas de milhares de pessoas em diversas cidades francesas, em meio a expectativas de uma grande mobilização popular durante o novo movimento marcado para sábado, 24 de outubro.

As autoridades buscam reforçar as medidas de segurança, especialmente após a ocorrência de atos de violência e saques a lojas em várias grandes cidades durante os protestos anteriores, apesar do caráter pacífico que predominou na maioria das concentrações.

Jean-Didier Berger, ministro delegado junto ao Ministério do Interior, anunciou que o volume do dispositivo de segurança será 20% maior em comparação com as medidas anteriores.

Isso levou à necessidade de mobilizar um grande número de forças de segurança, sobretudo na capital, o que motivou a polícia de Paris a tomar a decisão do adiamento.

Apesar de a Liga de Futebol Profissional Francês não apoiar a mudança de data da partida, a decisão final foi favorável às autoridades de segurança.

Choque com a noite da Bola de Ouro

O impacto da decisão não se limitou à mudança de data da partida, mas também a colocou em um horário que coincide com a cerimônia da Bola de Ouro de 2026, marcada para acontecer em Londres na segunda-feira, em uma ironia que pode privar alguns craques do Paris Saint-Germain de acompanhar o evento longe dos compromissos no futebol.

As atenções se voltam para alguns jogadores do time parisiense cotados para disputar o prêmio, entre eles Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé, Vitinha e outros, lembrando que o craque georgiano está lesionado no ligamento cruzado.

Essa coincidência traz à memória o que aconteceu no ano passado, quando as fortes chuvas na região de Bouches-du-Rhône provocaram o adiamento da partida entre Olympique de Marseille e Paris Saint-Germain, que terminou com vitória do Marseille por 1 a 0, fazendo com que o duelo fosse realizado no estádio Vélodrome em simultâneo com a cerimônia da Bola de Ouro de 2025, na qual Dembélé foi coroado com o prêmio.

#JVEDGPGCSGPSequência
1
LyonLyonOL
7421135+814
V
D
V
E
V
2
PSGPSGPSG
7421149+514
V
V
V
V
D
3
Paris FCParis FCPAR
7421127+514
V
D
V
E
V
4
LilleLilleLIL
7421105+514
E
V
D
V
V
5
MônacoMônacoASM
7421106+414
D
E
V
E
V
6
RennesRennesREN
74121514+113
D
V
D
V
V
7
LorientLorientFCL
732276+111
V
V
D
E
V
8
LensLensRCL
73131411+310
V
V
D
E
D
9
Olympique de MarseilleOlympique de MarseilleOM
73041410+49
V
V
D
D
D
10
BrestBrestB29
72321310+39
E
V
D
D
V
11
ToulouseToulouseTFC
72321211+19
V
E
V
E
D
12
AuxerreAuxerreAJA
73041117-69
V
D
V
V
D
13
NiceNiceNCE
722369-38
D
V
V
D
E
14
StrasbourgStrasbourgSTR
72141215-37
D
D
D
E
V
15
AngersAngersSCO
7214915-67
D
D
V
E
D
16
Le MansLe MansLEM
71331015-56
D
D
V
E
E
17
TroyesTroyesTRO
7115516-114
D
D
D
D
D
18
Le HavreLe HavreLEH
7025511-62
D
D
D
E
D
Champions League
Qualificatório da Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google