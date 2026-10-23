As manifestações previstas na capital francesa, Paris, provocaram a mudança de data do aguardado duelo entre Paris Saint-Germain e Lyon, pela oitava rodada do Campeonato Francês, depois que a liga da competição anunciou o adiamento da partida para segunda-feira, em vez de realizá-la depois de amanhã, domingo, no estádio Parc des Princes, a pedido das autoridades de segurança.
A decisão ocorre uma semana após as manifestações de 17 de outubro, que contaram com a participação de centenas de milhares de pessoas em diversas cidades francesas, em meio a expectativas de uma grande mobilização popular durante o novo movimento marcado para sábado, 24 de outubro.
As autoridades buscam reforçar as medidas de segurança, especialmente após a ocorrência de atos de violência e saques a lojas em várias grandes cidades durante os protestos anteriores, apesar do caráter pacífico que predominou na maioria das concentrações.
Jean-Didier Berger, ministro delegado junto ao Ministério do Interior, anunciou que o volume do dispositivo de segurança será 20% maior em comparação com as medidas anteriores.
Isso levou à necessidade de mobilizar um grande número de forças de segurança, sobretudo na capital, o que motivou a polícia de Paris a tomar a decisão do adiamento.
Apesar de a Liga de Futebol Profissional Francês não apoiar a mudança de data da partida, a decisão final foi favorável às autoridades de segurança.
Choque com a noite da Bola de Ouro
O impacto da decisão não se limitou à mudança de data da partida, mas também a colocou em um horário que coincide com a cerimônia da Bola de Ouro de 2026, marcada para acontecer em Londres na segunda-feira, em uma ironia que pode privar alguns craques do Paris Saint-Germain de acompanhar o evento longe dos compromissos no futebol.
As atenções se voltam para alguns jogadores do time parisiense cotados para disputar o prêmio, entre eles Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé, Vitinha e outros, lembrando que o craque georgiano está lesionado no ligamento cruzado.
Essa coincidência traz à memória o que aconteceu no ano passado, quando as fortes chuvas na região de Bouches-du-Rhône provocaram o adiamento da partida entre Olympique de Marseille e Paris Saint-Germain, que terminou com vitória do Marseille por 1 a 0, fazendo com que o duelo fosse realizado no estádio Vélodrome em simultâneo com a cerimônia da Bola de Ouro de 2025, na qual Dembélé foi coroado com o prêmio.
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|7
|4
|2
|1
|13
|5
|+8
|14
V
D
V
E
V
|2
|7
|4
|2
|1
|14
|9
|+5
|14
V
V
V
V
D
|3
|7
|4
|2
|1
|12
|7
|+5
|14
V
D
V
E
V
|4
|7
|4
|2
|1
|10
|5
|+5
|14
E
V
D
V
V
|5
|7
|4
|2
|1
|10
|6
|+4
|14
D
E
V
E
V
|6
|7
|4
|1
|2
|15
|14
|+1
|13
D
V
D
V
V
|7
|7
|3
|2
|2
|7
|6
|+1
|11
V
V
D
E
V
|8
|7
|3
|1
|3
|14
|11
|+3
|10
V
V
D
E
D
|9
|7
|3
|0
|4
|14
|10
|+4
|9
V
V
D
D
D
|10
|7
|2
|3
|2
|13
|10
|+3
|9
E
V
D
D
V
|11
|7
|2
|3
|2
|12
|11
|+1
|9
V
E
V
E
D
|12
|7
|3
|0
|4
|11
|17
|-6
|9
V
D
V
V
D
|13
|7
|2
|2
|3
|6
|9
|-3
|8
D
V
V
D
E
|14
|7
|2
|1
|4
|12
|15
|-3
|7
D
D
D
E
V
|15
|7
|2
|1
|4
|9
|15
|-6
|7
D
D
V
E
D
|16
|7
|1
|3
|3
|10
|15
|-5
|6
D
D
V
E
E
|17
|7
|1
|1
|5
|5
|16
|-11
|4
D
D
D
D
D
|18
|7
|0
|2
|5
|5
|11
|-6
|2
D
D
D
E
D