Oficialmente: Messi retorna ao futebol espanhol

O clube espanhol Eldense anunciou oficialmente nesta quinta-feira a aquisição do craque argentino Lionel Messi, em um negócio que representa uma virada histórica para a equipe da cidade de Alicante e abre uma nova etapa em sua história de mais de 100 anos.

O clube anunciou a chegada de "uma das figuras mais importantes da história do esporte" ao futebol profissional espanhol na condição de novo proprietário, destacando que a entrada de Messi na estrutura do Eldense marca o início de um projeto baseado, segundo o clube, em uma "visão de longo prazo".

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O objetivo da nova etapa é impulsionar o "desenvolvimento esportivo, institucional e social do Eldense", permitindo que ele siga progredindo dentro e fora de campo.

Fundado em 1921, o Eldense se prepara agora para uma nova fase cujo lema é a ambição, já que o clube afirma que sua meta é "se consolidar e crescer no futebol profissional", preservando totalmente sua identidade.

Nesse contexto, o clube de Alicante esclareceu que o projeto busca "ressaltar suas raízes, sua história e seu sentimento azul-rubro intenso", em um anúncio que vincula a chegada de Messi a um projeto de crescimento e desenvolvimento, mantendo o legado do clube de mais de um século.

A condição da licença

O Eldense esclareceu, emcomunicado oficial, que "o negócio ainda aguarda a devida autorização do Conselho Superior de Esportes", conforme estabelece a lei do esporte espanhola.

Dessa forma, apesar de o clube ter anunciado oficialmente a aquisição por Messi, a conclusão da operação ainda está condicionada à obtenção da autorização necessária do Conselho Superior de Esportes, de acordo com o que informou o jornal catalão "Sport".

Após a conclusão desses trâmites, o argentino poderá iniciar oficialmente sua etapa à frente do Eldense, em um projeto que visa "se consolidar e crescer no futebol profissional".



