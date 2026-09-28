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Oficialmente: Jackpo é cortado da convocação da Holanda

Sérvia x Países Baixos
Sérvia
Países Baixos
Liga das Nações A
C. Gakpo
Liverpool
Sérvia
Países Baixos
England

Lesão grave obriga estrela do Liverpool a deixar o campo

O holandês Cody Gakpo, astro do Liverpool, entrou para a lista de lesionados durante a atual data Fifa, após sofrer uma contusão na partida de sua seleção contra a Sérvia no último domingo, pela segunda rodada da Liga das Nações da Uefa.

A seleção holandesa anunciou, nesta segunda-feira, em comunicado oficial, que o ponta Cody Gakpo, de 27 anos, será obrigado a deixar a concentração da equipe.

A seleção da Holanda afirmou em seu comunicado: "Gakpo não estará disponível para o restante da data Fifa. O atacante sofreu a lesão no domingo, durante a partida de ida contra a Sérvia (1 a 2), e voltará ao seu clube, o Liverpool".

E acrescentou, segundo informações da rede "Foot Mercato": "Não será convocado um substituto para Gakpo. A seleção holandesa enfrentará a Grécia na quinta-feira, em Salônica, e encerrará a data Fifa no domingo, 4 de outubro, com uma partida em casa contra a Sérvia, no estádio Philips, em Eindhoven".

Gakpo havia sofrido uma forte lesão no tornozelo após uma entrada violenta do sérvio Saša Lukić, sentindo intensa dor e sinalizando imediatamente a necessidade de sua substituição, antes de sentar no gramado. Segundo os relatos, ele passará por exames adicionais para determinar a gravidade da lesão.


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