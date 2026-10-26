Oficialmente: Harry Kane conquista o prêmio Bola de Ouro 2026

O inglês Harry Kane, atacante do Bayern de Munique, foi coroado com o prêmio Bola de Ouro de 2026, durante a cerimônia realizada nesta segunda-feira na capital britânica, Londres, após uma temporada excepcional em que brilhou tanto no aspecto artilheiro quanto no coletivo.

A consagração do capitão da seleção da Inglaterra veio pela primeira vez em sua carreira, após sua contribuição em uma temporada bem-sucedida do Bayern de Munique, no qual conquistou os títulos do Campeonato Alemão, da Copa da Alemanha e da Supercopa da Alemanha, levando o prêmio ao superar Kylian Mbappé e Lamine Yamal.

Kane apresentou números ofensivos impressionantes durante a temporada 2025-2026, depois de marcar 61 gols e dar outras 7 assistências em 51 partidas pelo Bayern de Munique, sagrando-se com o prêmio graças à sua voracidade goleadora e à sua constância em balançar as redes.

Pela seleção da Inglaterra, Kane marcou 6 gols e deu uma assistência decisiva em 7 partidas na Copa do Mundo de 2026, confirmando sua capacidade de liderar o ataque da seleção de seu país e encerrando o torneio entre os principais artilheiros, após contribuir com seus gols na campanha da Inglaterra no Mundial, que terminou com a conquista do terceiro lugar.

No cômputo da temporada como um todo, Harry Kane disputou 65 partidas pelo Bayern de Munique e pela seleção da Inglaterra, nas quais marcou 73 gols e deu 8 assistências decisivas, além de vencer três títulos com o clube bávaro.

Esta consagração confere a Kane um reconhecimento excepcional por sua temporada marcante, após reunir os fortes números individuais e os títulos coletivos com o Bayern de Munique, confirmando sua posição entre os melhores atacantes do mundo.

Com isso, Harry Kane se torna o primeiro inglês a conquistar este prestigiado prêmio desde 2001, quando o venceu Michael Owen, ex-atacante do Liverpool e do Real Madrid, e o quinto no geral depois de: Stanley Matthews (1956), Bobby Charlton (1966) e Kevin Keegan (1978 e 1979).

Vale ressaltar que Harry Kane venceu também, na mesma cerimônia, o prêmio Gerd Müller de melhor artilheiro de 2026.