O clube turco Fenerbahçe anunciou que superou a crise que o atingiu no último período por causa de seu ex-astro marroquino Youssef En-Nesyri, atual atacante do Al-Ittihad saudita.

O Fenerbahçe afirmou, nesta quinta-feira, que foi suspensa a punição que a Federação Internacional de Futebol lhe havia imposto na semana passada, a qual determinava a proibição de contratar novos reforços por três janelas de transferências.

A punição ocorreu por causa do atraso do Fenerbahçe no pagamento de uma das parcelas da negociação pela contratação de Youssef En-Nesyri junto ao Sevilla, no verão de 2024, por 19,5 milhões de euros, e da exigência do clube espanhol pelo valor da nova parcela antes do prazo.

O clube turco havia confirmado anteriormente que a punição era temporária e seria removida assim que o valor exigido fosse pago, o que de fato ocorreu, permitindo-lhe contratar novos reforços sem qualquer restrição a partir de janeiro próximo.

O atacante marroquino atuou pelo Fenerbahçe ao longo de uma temporada e meia, do verão de 2024 até o inverno de 2026, período em que disputou 79 partidas, nas quais marcou 38 gols e deu 8 assistências.

En-Nesyri deixou o clube turco durante a última janela de transferências de inverno, para se transferir ao Al-Ittihad, em uma negociação que chegou ao valor de 15 milhões de euros, segundo revelaram relatos da imprensa.