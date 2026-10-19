A Federação Portuguesa de Futebol anunciou a punição do craque Cristiano Ronaldo, após ele deixar a concentração da seleção portuguesa durante a Data Fifa.

A Federação Portuguesa puniu Ronaldo com uma suspensão de 30 dias e uma multa de 255 euros, por ter deixado a concentração da seleção nacional na Dinamarca durante a última Data Fifa.

De acordo com a decisão, a punição não impedirá Ronaldo de participar das duas próximas partidas da seleção portuguesa, diante da Dinamarca no dia 14 de novembro, e de Gales no dia 17 do mesmo mês, já que o capitão de Portugal deixou a concentração da seleção no último dia 30 de setembro.

Segundo o regulamento disciplinar da Federação Portuguesa de Futebol, Ronaldo estava sujeito a uma punição que variava entre a suspensão de um mês e seis meses, além de uma multa financeira, mas acabou recebendo a punição mínima, com a suspensão de 30 dias.

Próximas partidas ALN Campeonato Saudita 14:00 NEO

Texto da punição

O texto completo da decisão veio da seguinte forma: "Com base no exposto e nos fundamentos apresentados, o Conselho de Disciplina, Secção de Não Profissionais, da Federação Portuguesa de Futebol decidiu, neste processo, considerar a acusação totalmente procedente e, consequentemente, condenar o arguido Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro pela prática da infração disciplinar prevista e punida pelo número um do artigo 160 do regulamento disciplinar da Federação Portuguesa de Futebol, num único facto e de forma dolosa".

E acrescentou: "Com base nisso, decidiu-se aplicar a punição de suspensão por 30 dias, além de uma multa financeira no valor de 2,5 unidades de conta, ou seja, o equivalente a 255 euros (duzentos e cinquenta e cinco euros)".