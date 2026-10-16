Oficialmente: definidas as datas dos jogos da Supercopa da Arábia Saudita 2026

A Federação Saudita de Futebol revelou as datas das partidas da Supercopa local, que será disputada no Kuwait no fim deste ano.

O sorteio da Supercopa Saudita foi realizado na última quarta-feira e resultou em um confronto de alta voltagem entre Al Ahli e Al Qadsiah nas semifinais, além do outro jogo, entre Al Nassr e Al Khaleej.

A conta oficial do torneio na rede social "X" publicou uma imagem na qual anunciou que a partida entre Al Ahli e Al Qadsiah será no dia 19 de dezembro, às 20h, no horário de Meca.

Já o outro jogo, entre Al Nassr e Al Khaleej, será disputado no dia 20 de dezembro, também às 20h, no horário de Meca.

A grande final da Supercopa Saudita, entre os vencedores dos dois confrontos, será realizada no dia 23 de dezembro, às 20h, no horário de Meca.

Vale lembrar que o Al Ahli é o atual campeão da Supercopa Saudita, título conquistado na temporada passada, após derrotar o Al Nassr na final nos pênaltis, depois do empate em 2 a 2 no tempo normal e na prorrogação.