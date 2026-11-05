Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
FC Barcelona v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Traduzido por

Oficialmente: Barcelona anuncia renovação de contrato de Raphinha

Mercado da bola
Atlético de Madrid x Barcelona
Atlético de Madrid
Barcelona
La Liga
Raphinha
Espanha
Brasil

A jornada do brasileiro continua no Barça

Futebol Grátis
Caze TV

CazéTV

✅ Possui o pacote principal de direitos da LaLiga no Brasil até 2032, garantindo transmissões ao vivo de todos os grandes jogos, incluindo o El Clásico entre Real Madrid e Barcelona.

✅ Não exige operadora de TV ou assinatura de streaming; basta abrir o aplicativo do YouTube em qualquer Smart TV, celular, tablet ou console de videogame.

✅ Complementa a transmissão ao vivo com uma forte presença nas redes sociais, oferecendo resumos, cortes e interações diretas com os torcedores brasileiros.

Preço inicialR$ 0,00 por mês
Alternativa Linear
SportyNet Logo

SportyNet

✅ Através de um sublicenciamento, transmite dois jogos ao vivo por rodada (totalizando 76 partidas na temporada), cobrindo times como Atlético de Madrid, Sevilla e Villarreal.

✅ Garante que o público tradicional ainda possa sintonizar o campeonato espanhol diretamente pelo decodificador linear da sua operadora.

✅ Além do canal de TV fechada, disponibiliza as partidas simultaneamente de forma gratuita no YouTube e em seu próprio aplicativo de streaming.

Preço inicialR$ 0,00

O Barcelona anunciou oficialmente nesta quinta-feira a renovação do contrato de seu capitão brasileiro Raphinha, que seguirá no clube catalão até 2030, depois de as duas partes chegarem a um acordo sobre a extensão do vínculo durante o próximo período, resolvendo assim o futuro de um de seus principais elementos ofensivos.

O anúncio veio através da conta oficial do clube na plataforma "X", na qual o Barcelona publicou um vídeo em que Raphinha aparece ao lado do presidente do clube, Joan Laporta, revelando a permanência do astro brasileiro com a camisa blaugrana por mais algumas temporadas.

A renovação de Raphinha chega após as atuações de destaque que ele vem apresentando com o Barça, tornando-se um dos elementos fundamentais nos planos do treinador Hansi Flick, graças à sua capacidade de fazer a diferença e marcar gols, além de seu papel de liderança dentro do vestiário na condição de capitão da equipe.

O jogador brasileiro vive um período goleador marcante na temporada 2026-2027, depois de ter marcado 19 gols até agora, sendo 15 gols no Campeonato Espanhol e 4 gols na Liga dos Campeões da Europa, além de ter alcançado um total de 94 gols com a camisa do Barcelona em 190 partidas.

Próximas partidas
ATM

ATM

La Liga

08 de nov. de 2026

BAR

BAR

A trajetória de Raphinha no Barcelona veio confirmar seu valor crescente dentro da equipe, depois de ter superado um início difícil após sua chegada no verão de 2022, conseguindo gradualmente se impor graças à sua determinação e trabalho contínuo, tornando-se um dos líderes do time e disputando atualmente sua quinta temporada com o clube catalão.

Com esta renovação, o Barcelona garante a permanência de um de seus principais astros durante os próximos anos, em um passo que reflete o empenho da diretoria nos serviços de Raphinha e seu desejo de manter a base principal da equipe e seguir disputando os títulos nacionais e continentais.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google