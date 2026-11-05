O Barcelona anunciou oficialmente nesta quinta-feira a renovação do contrato de seu capitão brasileiro Raphinha, que seguirá no clube catalão até 2030, depois de as duas partes chegarem a um acordo sobre a extensão do vínculo durante o próximo período, resolvendo assim o futuro de um de seus principais elementos ofensivos.

O anúncio veio através da conta oficial do clube na plataforma "X", na qual o Barcelona publicou um vídeo em que Raphinha aparece ao lado do presidente do clube, Joan Laporta, revelando a permanência do astro brasileiro com a camisa blaugrana por mais algumas temporadas.

A renovação de Raphinha chega após as atuações de destaque que ele vem apresentando com o Barça, tornando-se um dos elementos fundamentais nos planos do treinador Hansi Flick, graças à sua capacidade de fazer a diferença e marcar gols, além de seu papel de liderança dentro do vestiário na condição de capitão da equipe.

O jogador brasileiro vive um período goleador marcante na temporada 2026-2027, depois de ter marcado 19 gols até agora, sendo 15 gols no Campeonato Espanhol e 4 gols na Liga dos Campeões da Europa, além de ter alcançado um total de 94 gols com a camisa do Barcelona em 190 partidas.

Próximas partidas ATM La Liga 15:00 BAR

A trajetória de Raphinha no Barcelona veio confirmar seu valor crescente dentro da equipe, depois de ter superado um início difícil após sua chegada no verão de 2022, conseguindo gradualmente se impor graças à sua determinação e trabalho contínuo, tornando-se um dos líderes do time e disputando atualmente sua quinta temporada com o clube catalão.

Com esta renovação, o Barcelona garante a permanência de um de seus principais astros durante os próximos anos, em um passo que reflete o empenho da diretoria nos serviços de Raphinha e seu desejo de manter a base principal da equipe e seguir disputando os títulos nacionais e continentais.