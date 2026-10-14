Oficialmente: anunciado o sorteio da Supercopa da Arábia Saudita

O sorteio das semifinais da Supercopa da Arábia Saudita, realizado nesta quarta-feira no Kuwait, colocou o Al-Ahli diante do Al-Qadsiah, enquanto o Al-Nassr enfrentará o Al-Khaleej, definindo assim o cenário da disputa pelas duas vagas na decisão do torneio, marcado para o período de 19 a 23 de dezembro.

A torcida saudita aguarda com expectativa os dois confrontos da semifinal, diante das ambições dos quatro clubes de seguir no caminho em busca do título, já que Al-Ahli e Al-Qadsiah precisam decidir o primeiro duelo para chegar à final,enquanto Al-Nassr e Al-Khaleej buscam garantir a segunda vaga.

A cerimônia do sorteio contou com a presença do príncipe Sultan bin Saad bin Khalid, embaixador do Guardião das Duas Mesquitas Sagradas no Estado do Kuwait, do xeque Ahmad Al-Yousef Al-Sabah, presidente da Federação Kuwaitiana de Futebol, além do doutor Tarek Al-Jalahma, ministro do Esporte do Kuwait.

Também participaram da cerimônia do sorteio os ex-astros do futebol kuwaitiano Ali Marwi e Bashar Abdullah. Marwi já havia atuado profissionalmente nas fileiras do Al-Ahli saudita, enquanto Bashar Abdullah viveu uma experiência profissional no Al-Hilal, além de sua trajetória com a seleção do Kuwait.

O Kuwait receberá as disputas da Supercopa da Arábia Saudita no período de 19 a 23 de dezembro, e os vencedores dos dois confrontos das semifinais avançarão à partida final, para definir o campeão da nova edição do torneio.



