Oficialmente... A Comissão de Apelação da FIFA responde ao pedido da Bélgica na crise envolvendo Balugon

A Comissão de Apelação da Federação Internacional de Futebol (FIFA) respondeu ao pedido apresentado pela Federação Belga de Futebol sobre a participação do americano Folarin Balugun na partida entre as duas seleções nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

A Federação Belga contestou a decisão de permitir que o atacante americano Fularin Balugun participasse das oitavas de final, apesar de ter sido expulso na partida anterior.

Isso ocorreu depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, revelou ter entrado em contato com Gianni Infantino, presidente da FIFA, solicitando a revisão do cartão vermelho recebido por Balogun, afirmando que a jogada não merecia a expulsão e que a seleção americana deveria disputar as fases eliminatórias com todos os seus astros.

A FIFA declarou, em comunicado oficial: “A Comissão de Apelação da Federação Internacional de Futebol considerou inadmissível o pedido apresentado pela Federação Belga, no que se refere à decisão da Comissão Disciplinar da FIFA de suspender a execução da pena de suspensão de um ano imposta a Folarin Balogun, jogador da seleção dos Estados Unidos, após sua expulsão por cartão vermelho direto contra a Bósnia e Herzegovina.”

E acrescentou: “O presidente da Comissão de Apelação da FIFA, Neil Eagleston (dos Estados Unidos), não participou da tomada dessa decisão”.

E concluiu: “O pedido foi considerado inadmissível com base no fato de que a Federação Belga não é parte neste processo e, portanto, não possui legitimidade para recorrer da decisão”.