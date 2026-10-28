O Real Madrid emitiu um pedido de desculpas oficial pelas declarações de seu astro francês Kylian Mbappé, nesta terça-feira, em um passo que veio cerca de um dia inteiro após o pedido de desculpas do jogador e do presidente da La Liga, Javier Tebas, em meio a pressões crescentes que ameaçaram as relações comerciais do clube no mercado chinês.

A atitude do clube merengue veio depois que sua posição anterior gerou ampla polêmica, especialmente após relatos que falavam de sua recusa em pedir desculpas e de sua insistência em separar as declarações pessoais de Mbappé dos compromissos da instituição com seus parceiros chineses.





O Real Madrid afirmou, em comunicado em seu site oficial, que pede desculpas ao povo chinês por qualquer descontentamento que as recentes declarações de Mbappé possam ter causado, reafirmando seu respeito pela China, sua história, sua cultura e seus cidadãos, assim como pelos milhões de torcedores chineses que nutrem carinho pelo clube.

Acrescentou que o clube se une ao pedido de desculpas público apresentado pelo jogador francês, no qual ele lamentou suas declarações, renovando seu compromisso com os valores de respeito, convivência e entendimento entre as culturas.

Mas o pedido de desculpas veio depois que relatos espanhóis e franceses indicaram que o Real Madrid insiste na continuidade de suas relações comerciais com a China e considera as declarações de Mbappé a expressão de uma posição pessoal que não reflete a orientação do clube.

China rejeita as justificativas e ameaça as relações comerciais

A crise se agravou depois que um porta-voz do Centro de Esporte e Juventude do grupo de mídia chinês, proprietário da rede "CCTV", rejeitou as justificativas do Real Madrid, afirmando que Mbappé é um jogador do clube e que a instituição arca com uma grande responsabilidade em relação ao que dele emana.

O porta-voz enfatizou que as declarações do jogador ultrapassaram os limites da liberdade de expressão e ofenderam o povo chinês, anunciando a suspensão das discussões relacionadas ao clube até a apresentação de um pedido de desculpas público.

O grupo também rejeitou considerar as afirmações do Real Madrid sobre a continuidade de suas parcerias chinesas como prova de que suas relações comerciais não foram afetadas, alertando que a ofensa ao povo chinês provoca ampla indignação.

Tebas e Mbappé se anteciparam ao Real Madrid

Mbappé havia pedido desculpas publicamente por suas declarações, antes de Tebas se movimentar ontem, apresentando um pedido de desculpas aos chineses, em paralelo a uma reunião com o embaixador chinês na Espanha para conter a crise.

As pressões vieram acompanhadas de repercussões comerciais que atingiram o astro francês, depois que empresas chinesas encerraram suas parcerias com ele, enquanto a polêmica se estendeu à transmissão das partidas da La Liga na China.

O que disse Mbappé?

A crise começou após a divulgação de um vídeo no qual Mbappé fala sobre as imagens satíricas criadas usando seus traços, apontando que a mais engraçada para ele é uma montagem em que seu rosto aparece no corpo de um homem que acredita ser um "ditador chinês".

O episódio gerou amplas críticas na China, em meio a acusações de que Mbappé teria ofendido os sentimentos nacionais, enquanto o caso passou de uma polêmica nas redes sociais para uma crise cujos efeitos se estenderam aos contratos de patrocínio e de transmissão esportiva.







