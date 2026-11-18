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Em um momento em que a disputa por jovens talentos cresce no futebol europeu e os grandes clubes se movimentam para garantir o futuro de suas estrelas, o Real Madrid deu um novo passo envolvendo um dos principais nomes com que conta em seu projeto para os próximos anos, depois de um período marcado por uma evolução notável de seu status no elenco e pelo interesse crescente de clubes de fora da Espanha.

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O Real Madrid encerrou a polêmica sobre o futuro do turco Arda Güler ao anunciar oficialmente a renovação de seu contrato até 30 de junho de 2032. A medida reflete o desejo do clube de manter o jovem meio-campista e de garantir sua permanência no Santiago Bernabéu por muitos anos, depois que ele se transformou gradualmente em uma das peças importantes do projeto da equipe.

O clube merengue divulgou um comunicado oficial nesta quarta-feira, no qual confirmou ter chegado a um acordo com Güler para estender seu vínculo até o meio de 2032. Com isso, pôs fim às especulações sobre o futuro do jogador e deu a ele uma nova garantia sobre seu espaço nos planos do Real Madrid para as próximas temporadas.

O anúncio oficial confirmou o que havia sido revelado pelo jornal espanhol "Marca", segundo o qual o acordo inclui um aumento salarial para o jogador, compatível com sua evolução e com sua crescente importância no elenco. O diário também apontou que o Real Madrid agiu para protegê-lo do interesse de outros clubes, sobretudo da Premier League.

Real Madrid revela números e títulos de Güler

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Em seu comunicado oficial, o Real Madrid relembrou a trajetória do jogador desde sua chegada ao clube, em julho de 2023, quando tinha 18 anos. O texto destacou que ele disputou 126 partidas com a camisa merengue ao longo de quatro temporadas e conquistou cinco títulos coletivos.

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A lista de títulos de Güler pelo Real Madrid inclui a Liga dos Campeões, o Mundial de Clubes, a Supercopa da Europa, o Campeonato Espanhol e a Supercopa da Espanha. É um saldo expressivo para um jogador que ainda está no início da carreira profissional, sobretudo considerando a forte concorrência que enfrenta por minutos em um elenco repleto de grandes estrelas do futebol mundial.

O comunicado também informou que Güler já soma 38 partidas pela seleção da Turquia e que, em setembro passado, recebeu o prêmio de melhor jogador revelação da Liga dos Campeões da temporada 2025/2026, um novo reconhecimento da evolução que demonstrou recentemente.

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A palavra do jogador

Arda Güler fez questão de comentar a renovação com o Real Madrid em uma mensagem publicada em sua conta oficial no Instagram. Nela, expressou alegria e orgulho por continuar vestindo a camisa merengue e afirmou que jogar por esse clube representa uma grande responsabilidade antes mesmo de ser uma honra pessoal.

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"Quando vesti a camisa do Real Madrid pela primeira vez, sabia que passava a fazer parte de uma história grandiosa. Hoje sinto o mesmo orgulho e a mesma alegria, mas com uma responsabilidade muito maior", disse o astro turco.

E acrescentou: "Seguir os passos das lendas que escreveram seus nomes na história do futebol, no maior clube do mundo, é uma enorme honra para mim. Meu sonho é vestir esta camisa por muitos anos, conquistar mais títulos juntos e, um dia, deixar a minha própria marca nesta história única".

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Güler agradeceu a todas as pessoas que o apoiaram desde seu primeiro dia no clube, com menção especial ao presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, à sua família, aos companheiros de equipe, aos membros das comissões técnica e administrativa e aos treinadores com quem trabalhou.

Ele também dedicou uma mensagem de gratidão à torcida do Real Madrid: "Meu agradecimento mais especial vai para os torcedores do Real Madrid em todo o mundo, que sempre nos deram um apoio sem limites. Espero viver muitos outros dias bonitos ao lado de vocês".

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O jogador encerrou a mensagem reforçando a alegria de seguir sua trajetória no clube merengue: "Estou muito feliz por continuar fazendo parte deste clube... até 2032".

Aumento salarial e interesse inglês

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Segundo o jornal "Marca", a renovação não foi apenas um trâmite administrativo para garantir a permanência do jogador. O acordo também incluiu um aumento salarial, compatível com o nível que ele alcançou e com o papel que passou a desempenhar na equipe.

O diário explicou que o Real Madrid quis se antecipar para resolver a questão, diante do interesse que o jogador desperta em outros clubes, principalmente da Premier League, que acompanham de perto sua evolução depois que ele mostrou ser capaz de contribuir em mais de uma posição no ataque e no meio-campo.

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A renovação representa um reconhecimento, por parte da diretoria do Real Madrid, do valor do investimento feito ao contratar o jogador turco junto ao Fenerbahçe no meio de 2023. Na época, Güler não tinha grande experiência no cenário europeu, mas chegou cercado de altas expectativas graças ao seu talento técnico e à capacidade de fazer a diferença com a bola nos pés.

De promessa a peça importante no projeto de Mourinho

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A trajetória de Güler no Real Madrid não foi fácil desde o início. Em seus primeiros tempos no clube, ele sofreu com lesões e com a dificuldade de conquistar a titularidade diante da forte concorrência no elenco. Ainda assim, aproveitou aos poucos as oportunidades que recebeu e conseguiu provar sua capacidade de influenciar o rendimento ofensivo graças à excelente visão de jogo e à precisão nos passes e nas finalizações.

A importância do jogador cresceu à medida que seu papel na equipe evoluiu, sobretudo depois que ele passou a ser capaz de atuar em mais de uma posição no meio-campo, seja perto dos atacantes, seja em funções mais recuadas, que exigem construção de jogadas e criação de chances.

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O "Marca" destacou que Güler passou a ocupar posição de destaque nos planos do técnico José Mourinho, que tirou proveito de suas qualidades técnicas e de sua capacidade de oferecer à equipe soluções diferentes no terço ofensivo. Isso ajudou o jogador a deixar de ser apenas uma promessa para se tornar alguém de quem se espera uma contribuição decisiva de forma regular.

A relevância da renovação não se limita a proteger o futuro de Güler. Ela também transmite uma mensagem clara sobre a estratégia do Real Madrid de manter os talentos que considera capazes de liderar a equipe nos próximos anos, em vez de deixar a porta aberta para investidas dos rivais.

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Güler não é o único na pauta de renovações

Segundo o "Marca", o caso de Güler faz parte de um movimento mais amplo do Real Madrid para garantir os contratos de vários pilares do elenco. O jornal informou que as negociações para estender os vínculos de Jude Bellingham e Thibaut Courtois estão em estágio avançado, com a expectativa de que novidades sobre os dois sejam anunciadas em breve.

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Dessa forma, o Real Madrid manda um recado forte aos rivais: Güler faz parte de seus planos de longo prazo, e o clube não o vê como um talento que pode ser negociado diante de uma proposta financeira adequada, mas sim como um jogador em cuja evolução aposta para que se torne um dos principais nomes de seu elenco no futuro.