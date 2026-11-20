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O Real Madrid enviou uma mensagem clara sobre o futuro do seu gol ao resolver a situação de um dos seus principais pilares nos últimos anos. O clube chegou a um acordo com o goleiro belga Thibaut Courtois para renovar o seu contrato, uma decisão que reflete o desejo de manter um dos seus maiores astros, apesar da idade avançada e do peso da competição no mais alto nível.

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O clube merengue anunciou oficialmente que chegou a um acordo com Courtois para a renovação do seu contrato. Com isso, o goleiro belga seguirá defendendo as cores da equipe até 30 de junho de 2028 e continuará sua trajetória no Santiago Bernabéu, depois de se tornar um dos principais nomes por trás das conquistas do Real Madrid nos últimos anos.

Desde que chegou ao Real Madrid, em 2018, Courtois conseguiu se firmar como uma das peças mais importantes do elenco, graças às suas atuações excepcionais e às defesas decisivas nos grandes jogos, que lhe renderam a confiança tanto da torcida quanto da comissão técnica.

Em sua passagem pelo clube espanhol, o goleiro belga disputou 348 partidas em todas as competições e contribuiu para a conquista de 14 títulos, tornando-se um dos maiores símbolos da era moderna do time merengue.

Sua lista de conquistas inclui dois títulos da Liga dos Campeões, três da Copa do Mundo de Clubes e dois da Supercopa da Europa, além de três títulos do Campeonato Espanhol, uma Copa do Rei e três Supercopas da Espanha.

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Esses títulos não foram apenas números no currículo do goleiro belga. Muitos deles levaram sua marca, já que ele teve papel decisivo em momentos cruciais, sobretudo nos grandes confrontos europeus.

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Um currículo individual excepcional

No plano individual, Courtois tem uma coleção repleta de prêmios e homenagens, que reflete seu enorme valor entre os goleiros do mundo.

Ele recebeu a "Luva de Ouro" de melhor goleiro da Copa do Mundo de 2018, na Rússia, e também ganhou o prêmio "The Best", da Federação Internacional de Futebol (Fifa), como melhor goleiro do mundo no mesmo ano.

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Em 2022, acrescentou ao seu currículo o Troféu "Yashin", depois de já ter conquistado o Troféu "Zamora" em 2014, além de ter sido escolhido para a seleção ideal do mundo, a "FIFA World 11", em 2022 e 2023.

Um dos momentos mais marcantes de sua carreira individual continua sendo a atuação brilhante na final da Liga dos Campeões de 2022, em Paris, capital francesa, quando foi eleito o melhor em campo após uma exibição excepcional contra o Liverpool, contribuindo diretamente para o 14º título do Real Madrid na competição.

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Já pela seleção, Courtois disputou 115 partidas com a camisa da Bélgica, confirmando seu lugar como um dos maiores goleiros da história do futebol belga.

Com a renovação do contrato até o meio de 2028, o Real Madrid garante a permanência de uma das suas peças mais importantes e encerra as especulações sobre o futuro do jogador na próxima etapa, apostando na experiência de um goleiro que já provou diversas vezes sua capacidade de fazer a diferença nos jogos mais importantes.