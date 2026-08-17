Oficial: Real Madrid anuncia a saída de seu jogador

O Real Madrid anunciou nesta segunda-feira a saída oficial de um de seus jogadores durante a atual janela de transferências de verão, após chegar a um acordo com o clube francês Strasbourg.
O Real Madrid explicou, em comunicado em seu site oficial, que chegou a um acordo com o Strasbourg para a transferência do jovem defensor Jacobo Ortega às fileiras do clube francês, encerrando sua trajetória dentro do "Santiago Bernabéu" após oito anos passados na academia do clube merengue.
Jacobo Ortega chegou ao Real Madrid em 2018, aos doze anos de idade, e passou pelas diversas categorias de base do clube até se tornar um dos principais nomes da equipe juvenil.
A temporada 2025-2026 marcou a conquista do jogador com a equipe Juvenil A do título da Liga dos Campeões da UEFA de Juvenis, em um de seus momentos mais marcantes com a camisa do Real Madrid.
O clube merengue agradeceu a Jacobo Ortega pelo comprometimento e dedicação demonstrados durante todo o seu período no clube, afirmando que o Real Madrid sempre será a sua casa.
O Real Madrid encerrou seu comunicado desejando sucesso a Jacobo Ortega e à sua família na nova etapa de sua carreira profissional com o Strasbourg.