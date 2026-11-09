Oficial: Raúl González assume sua primeira experiência profissional como treinador

O Real Oviedo anunciou a contratação do espanhol Raúl González Blanco como novo técnico da equipe principal, em substituição a Julián Calero, que foi demitido do cargo apesar de ter conduzido o time à vitória sobre o Cádiz por 2 a 1, na última rodada do Campeonato Espanhol.

O clube asturiano confirmou, em comunicado oficial, ter chegado a um acordo com Raúl para assumir o comando técnico até 30 de junho de 2028, de modo que o treinador espanhol inicia sua nova experiência com um contrato que se estende pelo restante da atual temporada e pela próxima, num passo que reflete a confiança do Grupo Pachuca, proprietário do clube, em seu projeto.

A contratação de Raúl representa sua primeira experiência como técnico de uma equipe profissional, depois de ter passado toda a sua carreira como treinador dentro da academia do Real Madrid, à qual se juntou em 2018, e na qual avançou pelas diferentes categorias de base, antes de assumir o comando do Real Madrid Castilla por 6 temporadas.

Durante sua passagem pelo clube merengue, Raúl conseguiu conduzir a equipe juvenil à conquista do título da Liga dos Campeões da UEFA da Juventude em 2020, além de adquirir experiência como treinador ao trabalhar com os jovens talentos da academia de Valdebebas.

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O Real Oviedo relembrou, em seu comunicado, a brilhante trajetória futebolística de seu novo técnico, apontando que ele construiu seu nome e se tornou um dos ídolos do Real Madrid, depois de ter passado mais de 15 anos vestindo a camisa branca.

Raúl deve comandar sua primeira partida à frente do Oviedo no próximo sábado, quando a equipe receber o Girona no estádio Carlos Tartiere, pelo Campeonato Espanhol.

O clube ainda não revelou a data da apresentação oficial do novo treinador, nem anunciou os nomes dos membros da comissão técnica auxiliar que o acompanharão em sua nova missão.