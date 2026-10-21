A comissão disciplinar da Federação Espanhola de Futebol anunciou, nesta quarta-feira, a suspensão de Facundo Bernal, jogador do Real Betis, por 4 partidas, por conta do episódio que o envolveu com Lamine Yamal, estrela do Barcelona, durante o confronto entre as duas equipes pelo Campeonato Espanhol.

A decisão veio, segundo o publicado pelo jornal As, após a comissão disciplinar rejeitar os recursos apresentados pelo Real Betis, na sequência da expulsão do jogador uruguaio durante o duelo contra o Barcelona, no último domingo, em razão de seu embate com Yamal depois que os donos da casa marcaram o segundo gol, deixando o placar em 3 a 2.

A comissão considerou o episódio uma agressão que justifica a suspensão por 4 partidas, o que significa a ausência de Bernal em um confronto pela Copa do Rei, além de jogos no Campeonato Espanhol que antecedem o dérbi de Sevilha

Por sua vez, o Real Betis anunciou a intenção de apresentar recurso à comissão de apelação, contestando a punição, que considera não condizer com o que aconteceu dentro de campo.

Manuel Pellegrini, treinador do Betis, havia demonstrado sua indignação com a decisão de expulsar Bernal, considerando que o jogador merecia apenas um cartão amarelo, assim como Lamine Yamal.

Bernal também pediu desculpas pelas redes sociais por seu comportamento durante o episódio, e o clube andaluz acredita que esse pedido de desculpas deveria ter sido levado em consideração na definição da punição.

As punições não pararam em Bernal, pois a comissão disciplinar decidiu suspender Manu Fajardo, diretor esportivo do Real Betis, por duas partidas, por uma conduta que considerou contrária ao regulamento esportivo.

A comissão também aplicou uma advertência a Pellegrini por suas declarações contra os árbitros após a partida que terminou com a derrota de sua equipe diante do Barcelona.