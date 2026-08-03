A seleção dos Estados Unidos anunciou a renovação de contrato com o treinador Mauricio Pochettino, que seguirá no comando da equipe até a Copa do Mundo de 2030, pondo fim, assim, às especulações sobre uma possível saída após a Copa do Mundo disputada neste verão.

A Federação Norte-Americana de Futebol quis dar continuidade ao projeto iniciado em 2024, após se convencer de que o trabalho lançou as bases para a construção de uma seleção mais competitiva.

Apesar da eliminação da equipe nas oitavas de final da Copa do Mundo diante da Bélgica por 4 a 1, como seleção anfitriã, a avaliação interna do trabalho de Pochettino foi positiva, e as negociações para a extensão de seu contrato já haviam começado antes do torneio.

JT Batson, diretor-executivo e secretário-geral da Federação Norte-Americana de Futebol, afirmou: "Mauricio e sua comissão acreditam no futuro do futebol nos Estados Unidos, e nosso novo projeto nos permite aproveitar os avanços conquistados pela seleção masculina norte-americana e o momento vivido pela Federação Norte-Americana de Futebol".

Mais do que um simples treinador

O ex-treinador de Tottenham Hotspur, Paris Saint-Germain e Chelsea inicia um novo ciclo com o objetivo de dar mais um passo no cenário de elite internacional.

Além de comandar a seleção principal, seu novo contrato amplia suas responsabilidades dentro da estrutura da Federação Norte-Americana de Futebol, onde também participará do desenvolvimento do futebol de base, da formação de treinadores e da articulação com as ligas profissionais do país.

Pochettino declarou: "Sabemos que temos muito trabalho pela frente para alcançar nossas ambições claras, entre elas competir pela conquista das Copas do Mundo masculinas e trabalhar para que o futebol se torne o esporte mais praticado em todas as comunidades. E fico muito feliz que Mauricio e sua comissão estejam comprometidos em colaborar com todos nós para realizar o trabalho árduo necessário para atingir essas ambições".

A permanência de Pochettino representa uma aposta na estabilidade em um país que almeja consolidar sua posição como potência do futebol em preparação para a próxima Copa do Mundo.