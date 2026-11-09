Oficial: Mbappé supera Yamal e conquista prêmio prestigioso

Kylian Mbappé, astro do Real Madrid, venceu a disputa individual que travou com Lamine Yamal, ponta do Barcelona, após ser eleito o melhor jogador do Campeonato Espanhol referente ao mês de outubro, conquistando a primeira vitória direta entre eles no âmbito dos prêmios individuais desde a derrota de ambos na corrida pela Bola de Ouro de 2026 para Harry Kane.

A vitória do atacante francês veio após uma disputa que reuniu cinco jogadores, liderados por Yamal, além de Gonçalo Guedes, jogador da Real Sociedad, Alejandro Grimaldo, jogador do Atlético de Madrid, e Matías Dituro, goleiro do Elche.

Os números de Mbappé decidem a disputa

A eleição de Mbappé se baseou em seu destacado retrospecto de gols durante outubro, após marcar quatro gols em três partidas pelo Campeonato Espanhol, confirmando sua grande influência nos resultados do Real Madrid ao longo do mês.

Seus momentos de maior destaque foram os dois gols marcados diante do Sevilla, antes de repetir o feito com dois gols nas redes do Barcelona durante o confronto do Clássico, que terminou com a vitória do time merengue por 2 a 1 no estádio Spotify Camp Nou.

Graças a esses gols, Mbappé elevou seu total para 11 gols no Campeonato Espanhol, além de duas assistências, chegando a um total de 13 participações em gols ao fim das partidas de outubro.

Yamal não ficou longe do prêmio

Em contrapartida, Lamine Yamal apresentou bons números durante outubro, após marcar um gol e dar duas assistências em três partidas na competição, somando três participações diretas.

O ponta do Barcelona também supera Mbappé no total de participações em gols ao longo da temporada, após chegar a 14 participações, com oito gols e seis assistências, ao fim de outubro.

Mas a diferença entre os jogadores durante o mês em avaliação foi clara no âmbito dos gols, já que Mbappé marcou quatro gols, contra apenas um de Yamal, o que reforçou as chances do atacante do Real Madrid de garantir o prêmio.

Compensação após a decepção da Bola de Ouro

A conquista dá a Mbappé um impulso moral após a derrota na Bola de Ouro de 2026, que foi para Harry Kane, enquanto o astro francês ficou com a segunda colocação, e Yamal veio atrás dele na disputa pelo prêmio.

Yamal havia compensado parte de sua decepção ao conquistar o Troféu Kopa de melhor jogador jovem, antes de perder agora uma nova disputa para Mbappé, que conseguiu transformar seu brilho de artilheiro em um título individual no âmbito do Campeonato Espanhol.

Esse feito acontece em um momento em que Real Madrid e Barcelona seguem travando sua disputa pela liderança da competição, fazendo com que a rivalidade entre seus astros acrescente um novo capítulo ao confronto individual que roubou as atenções desde a cerimônia da Bola de Ouro.