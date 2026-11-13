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Foi decidido transferir o amistoso entre as seleções da Jordânia e da Austrália da capital jordaniana, Amã, para a capital catariana, Doha, a pedido da Federação Australiana de Futebol e após a aprovação da Federação Jordaniana.

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Isso aconteceu em meio a preocupações de segurança levantadas pelos jogadores da seleção australiana e por membros da comissão técnica a respeito da viagem à Jordânia durante o período da data Fifa deste mês.

A Federação Australiana de Futebol anunciou nesta sexta-feira que chegou a um acordo com a sua congênere jordaniana sobre a mudança do local de realização da partida, que colocará as duas seleções frente a frente na terça-feira, 17 de novembro, depois de ter sido inicialmente marcada para o Estádio Internacional de Amã, na capital jordaniana.

A decisão veio após uma reunião que reuniu Martin Kugler, presidente-executivo da Federação Australiana de Futebol, e Farah Al-Badarneh, secretária-geral interina da federação jordaniana, na qual o lado jordaniano aceitou o pedido de transferência do confronto para o Catar, permitindo que a seleção australiana permaneça na sede do seu atual campo de treinamento em Doha, em vez de viajar a Amã.

Um grupo de jogadores da seleção australiana havia manifestado claras reservas quanto à viagem à Jordânia, por causa da situação de segurança na região.

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As preocupações chegaram ao ponto de a associação de jogadores profissionais da Austrália exigir o reagendamento da partida ou sua transferência para outro local, depois de os jogadores terem expressado, por ampla maioria, sua recusa em disputar o confronto na capital jordaniana, segundo o jornal "L'Équipe" francês.

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Essas preocupações coincidiram com os alertas do Ministério das Relações Exteriores e Comércio da Austrália, que aconselhou seus cidadãos a reconsiderar a necessidade de viajar à Jordânia, por causa do que descreveu como impossibilidade de prever a situação de segurança e a existência de ameaças terroristas.

Em contrapartida, a Federação Australiana fez questão de agradecer à sua congênere jordaniana por aceitar a mudança do local da partida, e Kugler elogiou a flexibilidade demonstrada pelo lado jordaniano durante as negociações, destacando que o diálogo entre as duas partes foi marcado pela abertura, pelo respeito e pela cooperação.

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Kugler afirmou, em declarações divulgadas pelo site oficial da Federação Australiana: "Estamos extremamente gratos à Federação Jordaniana de Futebol por aceitar transferir a partida. Entendemos o quanto a seleção jordaniana e sua torcida aguardavam receber a seleção australiana em Amã".

E acrescentou: "O diálogo com a federação jordaniana foi aberto, respeitoso e cooperativo o tempo todo. Eles foram anfitriões excelentes para nós em Amã esta semana, e gostaria de agradecê-los por seu profissionalismo e sua flexibilidade. Esperamos receber a seleção jordaniana na Austrália no futuro".

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Também agradeceu às duas embaixadas australianas na Jordânia e no Catar, bem como à Federação Catariana de Futebol, pelo seu papel em facilitar os procedimentos relacionados à transferência da partida.

Por sua vez, Tony Popovic, diretor técnico da seleção australiana, saudou a confirmação da realização do segundo confronto de sua equipe durante o período da data Fifa, apontando a importância de disputar as duas partidas marcadas contra Catar e Jordânia, diante do tempo limitado disponível para a concentração dos jogadores.

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Popovic disse: "É ótimo confirmar a realização da segunda partida durante o período da data Fifa contra a Jordânia. Sempre estivemos confiantes de que chegaríamos a um resultado positivo".

E acrescentou: "Desde o início, nosso foco esteve voltado para disputar duas partidas, e os jogadores estão prontos para enfrentar Catar e Jordânia. Essas duas partidas são extremamente importantes, porque o tempo disponível para trabalharmos juntos é limitado, especialmente após o reagendamento da Copa da Ásia. E este será o nosso último campo de treinamento ao longo de quatro meses".

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A seleção australiana disputa sua primeira partida contra o Catar na sexta-feira, 13 de novembro, em Doha, no Estádio Abdullah bin Khalifa, antes do confronto com a Jordânia na terça-feira, 17 de novembro, também na capital catariana, devendo o estádio e o horário de início do jogo serem anunciados posteriormente.

As duas partidas têm importância de preparação para as três seleções, no âmbito da preparação para os compromissos futuros, depois de ter sido decidido adiar a Copa da Ásia — que estava prevista para janeiro de 2027 na Arábia Saudita — para dezembro do mesmo ano, em razão da situação na região.