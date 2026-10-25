Está confirmada a ausência do belga Thibaut Courtois, goleiro do Real Madrid, no confronto com o Barcelona pelo clássico, na noite de domingo, no estádio Spotify Camp Nou, depois de o clube ter tomado sua decisão final de deixá-lo fora por causa de uma gripe forte, levando o técnico José Mourinho a contar com o ucraniano Andriy Lunin na meta durante o aguardado confronto pela décima rodada do Campeonato Espanhol.

O jornal espanhol "Marca" noticiou que a decisão veio após horas de oscilações e consultas sobre a possibilidade de Courtois jogar. Ele acordou de manhã sofrendo de um forte mal-estar, antes de surgirem possibilidades de lhe darem uma chance de chegar à partida, mas a piora de seu estado selou a situação em definitivo, levando o clube a decidir por sua permanência em Madri e por não viajar a Barcelona.

Segundo o jornal, a enfermidade do goleiro belga ultrapassou os limites de um simples mal-estar, já que ele sofreu de sintomas de gripe forte que levaram as comissões médica e técnica a descartá-lo, para evitar o risco de escalá-lo em uma partida dessa magnitude, além do risco de transmitir a infecção ao restante do elenco.

A ausência de Courtois dá uma oportunidade excepcional a Lunin, que se prepara para disputar seus primeiros minutos nesta temporada, depois de ter permanecido como reserva do goleiro belga durante o período recente. O goleiro ucraniano será exigido a apresentar uma atuação forte em uma das partidas mais difíceis da temporada, para compensar a ausência de um dos principais elementos do Real Madrid.

Apesar de Mourinho já ter expressado sua confiança no goleiro ucraniano, ele reconheceu a dificuldade de lhe conceder a chance de jogar diante da presença de Courtois, a quem descreveu como um dos melhores goleiros do mundo.

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O técnico português disse em declarações anteriores sobre Lunin: "Ele merece jogar, e não estou brincando. Ele trabalha duro todos os dias, compete com o melhor goleiro do mundo e mostra um espírito positivo em cada sessão de treino", acrescentando que a dificuldade de escalar os dois goleiros juntos não significa ignorar o princípio do mérito.

A ausência de Courtois representa uma perda técnica e moral para o Real Madrid, especialmente porque ele apresentou bons níveis nas últimas partidas e contribuiu com suas defesas para manter as chances da equipe. A dificuldade da missão também se multiplica diante da ausência do brasileiro Vinícius Júnior, ao lado de Raúl Asencio, Ferland Mendy e Rodrygo.