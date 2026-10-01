O Barcelona emitiu um comunicado oficial para responder às informações que falavam sobre a reativação dos procedimentos da União das Associações Europeias de Futebol (UEFA) a respeito do caso Negreira, afirmando que o processo não foi reaberto e que as investigações seguem em andamento desde 2023, sem terem sido encerradas em nenhum momento.

O Barcelona ressaltou no comunicado que a última nota da UEFA não incluía o anúncio da abertura, reabertura ou reativação de quaisquer novos procedimentos contra o clube, mas apenas confirmava o recebimento dos documentos apresentados pelo Real Madrid, cabendo aos investigadores avaliá-los no âmbito da investigação já existente.

Barcelona nega reabertura do caso Negreira

O clube catalão esclareceu que os procedimentos da UEFA começaram em 2023, após a nomeação de dois investigadores encarregados de adotar as medidas que considerassem adequadas, afirmando que o Barcelona atendeu a todas as solicitações deles durante todo o período transcorrido.

O Barcelona apontou que o próprio comunicado da UEFA usou de forma explícita as expressões "investigação em curso" e "revisão contínua", o que confirma, segundo o clube, que o caso não estava encerrado para que se possa falar em sua reabertura ou reativação.

O Barcelona acrescentou que o comunicado da União Europeia não incluía qualquer avaliação sobre o conteúdo dos documentos apresentados pelo Real Madrid, nem sobre seu valor, limitando-se a indicar o seu recebimento e a submetê-los à revisão por parte dos inspetores de ética e disciplina.

"Responderemos ao Real Madrid no momento oportuno"

O Barcelona afirmou que a decisão sobre o próximo passo cabe aos investigadores da UEFA, esclarecendo que, até o momento, eles não encaminharam qualquer novo pedido ao clube, nem transferiram a denúncia do Real Madrid ao Barcelona.

O clube disse que, caso receba quaisquer novos pedidos ou lhe seja encaminhada a denúncia do Real Madrid, responderá de acordo com os procedimentos vigentes, como fez desde o início do caso.

Isso acontece depois que o Real Madrid anunciou que sua denúncia perante a UEFA incluía um grande número de documentos e provas relacionados aos pagamentos recebidos por José María Enríquez Negreira, ex-vice-presidente da comissão de arbitragem da Federação Espanhola de Futebol, considerando que os fatos sob investigação afetam a integridade da competição e a confiança no sistema de arbitragem.

Barcelona se apoia em sua posição perante a UEFA

Em sua resposta, o Barcelona apontou que os procedimentos europeus estão sujeitos, de acordo com a legislação em vigor, ao resultado do caso criminal atualmente em curso na Espanha, afirmando que isso continuará valendo.

O clube também citou o fato de ter obtido a licença da UEFA para participar das competições europeias desde o início da investigação, sem qualquer objeção, afirmando que seguiu participando normalmente das competições da União das Associações Europeias de Futebol.

Ao encerrar seu comunicado, o Barcelona reafirmou sua total cooperação com as autoridades competentes, antes de dirigir uma mensagem clara aos meios de comunicação, pedindo "rigor e precisão" ao tratar das informações relacionadas a esse caso, em meio à polêmica provocada pelo último anúncio da UEFA e pela utilização, por parte do Real Madrid, dos documentos que apresentou à União Europeia.