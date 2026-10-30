O Barcelona anunciou a renovação do contrato de seu jovem goleiro Iker Rodríguez, de 18 anos, por três temporadas, até o verão de 2029, mantendo o clube a opção de prorrogar o vínculo por mais duas temporadas, até 2031, em um movimento que visa assegurar o futuro de um dos talentos mais promissores na posição de goleiro.

O jornal espanhol Mundo Deportivo informou que Rodríguez assinou seu novo contrato na tarde de sexta-feira, na presença de Jaume Santiveri e José Ramón Alexanko, diretor de futebol de base do Barcelona, ao lado de familiares e de seus agentes.

Rodríguez é o goleiro titular do Barcelona Atlètic, que disputa o Grupo 2 da segunda divisão espanhola, e já esteve presente oficialmente com a equipe principal nesta temporada, depois de ter sido convocado pelo técnico Hansi Flick para o confronto contra o Sevilla, a fim de suprir a ausência de Joan García por uma lesão no joelho.

O contrato anterior do jovem goleiro estava previsto para terminar em 2027, mas o Barcelona se movimentou para renová-lo desde o início de julho passado, depois que o jogador recebeu o interesse de vários clubes europeus. O clube considerou, na época, que o acordo para sua permanência já estava definido, antes que a assinatura atrasasse por razões relacionadas à coordenação de agendas, aos trâmites administrativos e a alguns ajustes nas cláusulas do contrato.

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Com essa renovação, o Barcelona garante a permanência de um dos goleiros mais promissores do futebol espanhol, após Rodríguez ter se juntado ao clube ainda muito jovem, depois de seus primeiros passos com o Can Rull, na cidade de Sabadell. Ele também defendeu as seleções espanholas nas categorias sub-15, sub-16, sub-17, sub-18 e sub-19.

O jovem goleiro participou de parte da pré-temporada sob o comando de Flick, antes de se tornar peça fundamental no elenco do Barcelona Atlètic comandado por Juliano Belletti, que atualmente lidera o Grupo 2 da segunda divisão espanhola, a Segunda RFEF, depois de ter sofrido apenas 4 gols nas primeiras 8 partidas.

O plano do Barcelona no início de julho previa contar com Rodríguez e Eder Aller, atualmente lesionado, como opções para dar suporte aos goleiros da equipe principal, Joan García e Wojciech Szczęsny, mas a contratação do goleiro croata Dominik Livaković durante a janela de transferências alterou a ordem das opções.