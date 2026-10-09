Oficial: Barcelona renova com seu jogador em novo contrato até 2030

O Barcelona, da Espanha, anunciou a renovação do contrato do jovem meio-campista Pedro Rodríguez, uma das revelações da academia "La Masia", até 30 de junho de 2030, garantindo sua permanência no clube catalão, após seu contrato anterior ter validade até junho que vem.

O jornal espanhol "Mundo Deportivo" afirmou que o acordo para a extensão do contrato havia sido concluído anteriormente, antes de o Barcelona anunciar oficialmente o negócio, em um passo que reflete a aposta do clube no jogador de 18 anos, apesar da forte concorrência no meio-campo.

Pedro Rodríguez ingressou na academia do Barcelona em 2019 e começou a última temporada no time de base "Juvenil A", antes de ser promovido ao Barcelona Atlètic neste verão, já tendo atuado pela equipe reserva em 2024, quando era treinado por Albert Sánchez.

O meio-campista entrou como substituto em 3 das quatro partidas que o Barcelona Atlètic disputou nesta temporada, antes de ganhar a oportunidade de atuar como titular na vitória fora de casa sobre o Tudelano, em meio a expectativas de sua permanência na escalação no próximo confronto diante do Logroñés.

Pedro se destaca por uma boa visão de jogo e pela precisão nos passes, além da capacidade de atuar na posição de volante ou avançar para funções ofensivas, qualidades que reforçam suas chances de disputar um lugar na equipe reserva.

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O jogador enfrenta forte concorrência no meio-campo do Barcelona Atlètic, que conta com uma série de talentos promissores, enquanto Pedro Villar ficará ausente por um longo período devido a lesão, e Ibrima Tункara retornou aos treinos, com a expectativa de sua inclusão na lista da equipe na próxima semana. Também ficaram ausentes recentemente Oriol Gorin e Mirza Katović por conta de suas convocações para as seleções de seus países.

Apesar do interesse de grandes clubes europeus em seus serviços nas últimas temporadas, Pedro preferiu seguir sua carreira no Barcelona, em busca de provar suas qualidades e assegurar um lugar entre os talentos nos quais a La Masia aposta para o futuro.