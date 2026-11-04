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FC Barcelona v Aston Villa FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
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Oficial: Barcelona define situação de Rodri para o confronto com o Atlético

Atlético de Madrid x Barcelona
Atlético de Madrid
Barcelona
La Liga
Rodri
Espanha

O clube põe fim à polêmica

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O Barcelona definiu a situação de seu jogador Rodrigo Hernández para o aguardado confronto diante do Atlético de Madrid, após anunciar que ele sofreu uma lesão muscular que o deixará fora da partida marcada para o próximo domingo, pela décima segunda rodada do Campeonato Espanhol.

O Barcelona afirmou, em comunicado oficial publicado em sua conta na plataforma "X", que o jogador passou por exames médicos depois de sentir um incômodo muscular durante o confronto com o Aston Villa, disputado na noite de terça-feira pela Liga dos Campeões da Europa.

Os exames confirmaram que Rodri sofre de uma lesão leve no músculo posterior da coxa direita, destacando que o jogador ficará fora do confronto contra o Atlético de Madrid, e que o tempo de sua ausência será determinado de acordo com a evolução de seu quadro no próximo período.

Rodri havia sentido dores musculares durante o confronto com o Aston Villa, o que levou a comissão técnica comandada por Hansi Flick a decidir substituí-lo no intervalo, colocando Marc Bernal em seu lugar, depois de o Barcelona ter encerrado o primeiro tempo em vantagem por um gol a zero.

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La Liga

08 de nov. de 2026

BAR

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A equipe catalã conquistou uma grande vitória por 3 a 0 em seu estádio, na quarta rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa, com Lamine Yamal abrindo o placar aos sete minutos, antes de Raphinha acrescentar o segundo e o terceiro gols aos 52 e 64 minutos.

A vitória deu ao Barcelona um importante impulso em sua campanha europeia, elevando sua pontuação para 9 pontos, enquanto o Aston Villa sofreu sua primeira derrota na fase de liga, após um início ideal com três vitórias consecutivas.

Confronto direto pela liderança da La Liga

A ausência de Rodri chega em um momento difícil para o Barcelona, que se prepara para um teste de enorme importância diante do Atlético de Madrid, no próximo domingo, no estádio Metropolitano, pela décima segunda rodada do Campeonato Espanhol.

A partida ganha dupla importância diante da disputa direta entre as duas equipes pela liderança da competição, já que o Barcelona ocupa o primeiro lugar com 30 pontos, e o Atlético vem em segundo com diferença de apenas dois pontos, o que torna o confronto uma oportunidade para a equipe madrilenha assumir o topo, ou para o Barcelona ampliar a diferença para um de seus principais rivais.

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