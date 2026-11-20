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O Barcelona anunciou, nesta sexta-feira, a renovação de contrato do jovem Xavi Espart até 30 de junho de 2030.

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Segundo o jornal AS, Espart assinou o novo contrato ao meio-dia de hoje, no escritório do presidente do clube, Joan Laporta, nas instalações do Spotify Camp Nou.

Com isso, o clube catalão reafirma sua aposta na permanência de um dos jogadores mais promissores formados em La Masia nos últimos anos.

Espart conquistou a confiança do técnico Hans Flick graças à sua versatilidade, à capacidade de se adaptar a diferentes posições e à personalidade forte dentro de campo.

Xavi Espart pode atuar como lateral pelos dois lados e também tem condições de jogar no meio-campo.

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Na maior parte das partidas da temporada atual, ele jogou pelo lado esquerdo, disputando a posição com João Cancelo.

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Espart conseguiu garantir um lugar no time principal e foi titular em várias partidas, antes de sofrer uma lesão no tornozelo direito durante o clássico contra o Real Madrid.

Até então, ele havia disputado 9 partidas, com dois gols marcados e duas assistências.

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Com a renovação, o Barcelona garante a permanência de um jogador que vem subindo pelas categorias de base do clube desde 2015 e reafirma sua confiança nos talentos formados em casa.

O jornal Sport publicou as principais declarações de Xavi Espart, que deixou claro que pertence ao Barcelona de corpo e alma e que seu pensamento já está voltado para voltar aos gramados o quanto antes.

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Espart afirmou que chegar ao time principal não é fácil e que isso foi possível graças à sua família e à confiança de Flick, além de reforçar o desejo de permanecer no Barcelona por toda a vida.

"Meus pais são os que sempre estiveram ao meu lado e iam a todos os jogos. Eles têm muito orgulho de mim e sempre estiveram comigo. Nem todos os momentos foram bons, e o torcedor não consegue ver isso. Estou muito orgulhoso e feliz pela minha família. É um dia feliz, e vê-los aqui é incrível", acrescentou.

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E prosseguiu: "Sou um jogador que gosta muito de avançar, inclusive quando estou com a bola. Já os duelos defensivos individuais, que são situações difíceis, são aspectos que preciso melhorar. Ainda tenho margem para evoluir, e a comissão técnica nos ajuda muito."

Sobre a comparação com o lendário Philipp Lahm, comentou: "Isso me surpreendeu um pouco. Encarei como um elogio. Não quero me comparar a nenhum jogador, muito menos a Philipp Lahm, que teve uma carreira excepcional. Ouvir palavras assim do treinador me ajudou a sentir a confiança que ele deposita em mim e me deixou tranquilo ao entrar em campo."

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Ele destacou: "Como eu disse antes, não tive um jogador que considerasse minha referência. Cresci assistindo ao Barcelona e ao Busquets, quando ele jogava como volante. Com o tempo, aceitei funções diferentes e me adaptei à posição em que precisava jogar, porque isso é o mais importante. Meus pais me ajudaram muito, e procuro sempre manter uma mentalidade positiva."

E reforçou: "Estou cercado de pessoas maravilhosas, tanto da minha família quanto dos meus amigos. A confiança vem daí. As lesões fazem parte do futebol. Eu me machuquei num momento que estava sendo bom para mim, mas isso me deu confiança. Trabalho todos os dias e sigo evoluindo."

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Por fim, concluiu: "Flick me dá muita confiança, e eu soube aproveitá-la, o que fez com que ele pudesse contar comigo. Esse é o meu objetivo. Estou aqui agora, mas tudo ainda está só no começo."