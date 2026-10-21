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flick(C)Getty Images
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Oficial: Barcelona anuncia desfalque de mais um astro para o clássico

Barcelona x Real Madrid
Barcelona
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PSG x Barcelona
PSG
Liga dos Campeões
D. Olmo
Espanha
França

Novo baque para Flick

Hansi Flick, técnico do Barcelona, recebeu um novo golpe antes do confronto contra o Real Madrid no Clássico, depois de o clube catalão anunciar que Dani Olmo sofreu uma lesão no músculo adutor esquerdo, que o afastará dos gramados por cerca de um mês.

O Barcelona explicou, em comunicado oficial na sua conta na rede social X, nesta quarta-feira, que os exames médicos aos quais Olmo foi submetido confirmaram a lesão no músculo adutor esquerdo, resultado de um choque com um dos adversários durante o duelo contra o Paris Saint-Germain, pela Liga dos Campeões.



Com essa lesão, ficou confirmada a ausência de Olmo no duelo contra o Real Madrid, marcado para o próximo domingo no estádio Camp Nou, pela décima rodada do Campeonato Espanhol, em um novo golpe nas contas de Flick antes da aguardada partida.

O Barcelona havia perdido para o Paris Saint-Germain pelo placar de 4 a 2, na noite de terça-feira, pela terceira rodada da fase de liga da Liga dos Campeões, e a partida teve a saída de Olmo lesionado aos 27 minutos, com Fermín López entrando em seu lugar.

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O jornal espanhol "As" apontou, antes da divulgação do comunicado oficial, que Olmo deixou o estádio Parque dos Príncipes segurando a coxa de uma maneira que gerou preocupação, em meio ao receio de que tivesse sofrido um estiramento muscular que poderia afastá-lo dos gramados por várias semanas.

O anúncio oficial veio confirmar a ausência do jogador por cerca de um mês, o que significa a perda, para o Barcelona, de uma de suas importantes opções no meio-campo e no ataque durante um período repleto de partidas.

Terceiro golpe para Flick antes do confronto contra o Real Madrid

A lesão de Olmo chega em um momento em que o Barcelona sofre com problemas físicos em seu elenco, depois de Jules Koundé e Eric García terem se lesionado durante o último duelo contra o Real Betis, pelo Campeonato Espanhol.

Flick se vê diante de um novo desafio antes do Clássico, diante da necessidade de lidar com as ausências e tentar recuperar o equilíbrio após a derrota europeia para o Paris Saint-Germain, enquanto a equipe se prepara para enfrentar seu rival Real Madrid em uma partida que pode ter grande importância na disputa pela liderança de La Liga.

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