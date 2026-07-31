O Barcelona anunciou oficialmente, nesta sexta-feira, a contratação de um jovem jogador em uma transferência definitiva, dentro da janela de transferências de verão.

O ponta belga de 18 anos, Jesse Bisiwu, assinou com o clube catalão um contrato válido até 30 de junho de 2031, vindo do Club Brugge, conforme anunciou o Barça através deseu site oficial, devendo ser apresentado no próximo período na sede do clube.

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Bisiwu nasceu em 22 de janeiro de 2008, em uma família de origem ganesa, e se destaca por suas qualidades pela ponta, sobretudo velocidade, força e habilidade no drible, sendo considerado um dos talentos em ascensão mais promissores da Bélgica, depois de atuar regularmente pelas seleções de base do seu país.

O jogador se destacou de forma notável durante o Campeonato Europeu Sub-17 de 2025, quando contribuiu para a chegada da seleção belga às semifinais, além de ter sido escolhido para a seleção ideal do torneio.

Uma trajetória promissora

Em nível de clubes, Bisiwu começou sua carreira no Leuven em 2014, e permaneceu no clube até 2020, antes de se transferir para a academia do Club Brugge, à qual se juntou há 6 anos.

Nas duas últimas temporadas, Bisiwu disputou a UEFA Youth League e atuou em 14 partidas, nas quais marcou 3 gols.

Desde 2023, também jogou pelo Club NXT, time reserva do Club Brugge, na segunda divisão belga, e disputou 36 partidas com a equipe, apesar de ter apenas 15 anos de idade.

Bisiwu se tornou o terceiro jogador belga a se juntar ao time principal do Barcelona, depois de seus compatriotas Thomas Vermaelen e Jan Goyvaerts.