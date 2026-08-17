O Real Madrid respondeu às propostas italianas que o brasileiro Endrick, atacante da equipe, recebeu nos últimos dias.

Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências, disse em seu canal na rede "YouTube": "Falando sobre as últimas novidades, há coisas acontecendo nos bastidores em relação ao Real Madrid, porque nas últimas 24 a 48 horas clubes italianos entraram em contato novamente com os Merengues para entender a situação de Endrick".

E acrescentou: "Endrick esteve na lista reduzida de alvos da Roma por muito tempo, e clubes italianos entraram em contato novamente para saber se havia uma chance de sua saída, porque eles têm o desejo de iniciar as conversas e contar com os serviços do jogador por empréstimo".

E prosseguiu: "A resposta do Real Madrid aos contatos italianos foi bem clara: o clube não tem qualquer intenção de considerar as propostas que estão chegando pela contratação de Endrick neste verão".

E concluiu: "Todas as indicações que chegam a Endrick e a seus agentes confirmam que o presidente Florentino Pérez, os diretores do clube e o técnico José Mourinho recusam sua saída. Portanto, essa continua sendo a posição até agora".