Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
FBL-ESP-FRIENDLY-DEPORTIVO-REAL MADRIDAFP
Hussein Hamdy

Traduzido por

Ofertas italianas atrás de Endrick e o Real Madrid responde

Mercado da bola
Endrick
J. Mourinho
Real Madrid
Roma
La Liga
Campeonato Italiano
Brasil
Portugal
Espanha
Itália

Decisão definitiva de Mourinho

O Real Madrid respondeu às propostas italianas que o brasileiro Endrick, atacante da equipe, recebeu nos últimos dias.

Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências, disse em seu canal na rede "YouTube": "Falando sobre as últimas novidades, há coisas acontecendo nos bastidores em relação ao Real Madrid, porque nas últimas 24 a 48 horas clubes italianos entraram em contato novamente com os Merengues para entender a situação de Endrick".

E acrescentou: "Endrick esteve na lista reduzida de alvos da Roma por muito tempo, e clubes italianos entraram em contato novamente para saber se havia uma chance de sua saída, porque eles têm o desejo de iniciar as conversas e contar com os serviços do jogador por empréstimo".

E prosseguiu: "A resposta do Real Madrid aos contatos italianos foi bem clara: o clube não tem qualquer intenção de considerar as propostas que estão chegando pela contratação de Endrick neste verão".

E concluiu: "Todas as indicações que chegam a Endrick e a seus agentes confirmam que o presidente Florentino Pérez, os diretores do clube e o técnico José Mourinho recusam sua saída. Portanto, essa continua sendo a posição até agora".

La Liga
Espanyol crest
Espanyol
ESP
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Campeonato Italiano
Roma crest
Roma
ROM
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google