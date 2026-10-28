Oferta saudita muda o jogo: Sancho fecha a porta para o Getafe

As esperanças do Getafe de contratar Jadon Sancho se dissiparam, depois que o ponta inglês informou a Ángel Torres, presidente do clube, sua decisão de não se juntar à equipe, diante de uma proposta financeira gigantesca de um clube fora da Europa.

Sancho pedia 3 milhões de euros líquidos até o fim da temporada para aceitar a transferência ao Getafe, que demonstrou grande interesse em contratar um ponta para reforçar suas opções ofensivas, a pedido de seu treinador José Bordalás, diante do número limitado de peças em seu elenco, que disputa três competições.

Apesar de relatos na Inglaterra terem falado de uma proposta de 400 mil euros, o Getafe apresentou um valor muito maior, mas que permaneceu abaixo das exigências financeiras do jogador, segundo o jornal espanhol "Marca".

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Os agentes do jogador, que já defendeu Manchester United, Aston Villa, Chelsea e Borussia Dortmund, estão encarregados de finalizar os detalhes do novo negócio, depois de terem descartado na manhã de terça-feira a opção de se transferir ao Getafe e jogar no Campeonato Espanhol.

A Marca confirmou que Sancho está negociando com um clube da Arábia Saudita, onde há preparativos para atender a suas exigências financeiras, que provavelmente serão maiores do que as que ele pediu ao Getafe, diante da necessidade de deixar a Europa.

Getafe encerra o capítulo das contratações

Por sua vez, o Getafe, que possui duas vagas disponíveis em seu plantel, decidiu encerrar o capítulo das contratações até a abertura do mercado de transferências de inverno, no dia 2 de janeiro, a menos que surja uma oportunidade interessante.

Em outro contexto, Javier Tebas, presidente da LaLiga, visitou os escritórios do estádio Coliseum na terça-feira, em um clima descrito pela Marca como positivo durante sua reunião com Ángel Torres, presidente do Getafe. Tebas disse: "Nossa relação está no seu melhor momento".

Por outro lado, Torres manifestou seu descontentamento com a Federação Espanhola, por causa da tabela de jogos da Copa do Rei, considerando que seria possível evitar o confronto do Sevilla e do Real Betis com as equipes do Sporting Hortaleza e do Navalcarnero, enquanto o Getafe e o Rayo Vallecano se veem obrigados a viajar à Andaluzia para enfrentar o Lebrija e o Huelva.

Torres disse: "Esse jogo vai nos custar 60 mil euros".