Oeste x São Paulo nas quartas da Copinha: onde assistir, escalação, horário e mais

Equipes buscam vaga nas semi-finais Copa São Paulo neste sábado (18)

Oeste e disputam uma vaga nas semi-finais da neste sábado (18), às 21h30 (de Brasília). O duelo terá transmissão ao vivo do canal SporTV .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Oeste x São Paulo DATA Sábado, 18 de janeiro de 2020 LOCAL Arena Barueri - Barueri, SP HORÁRIO 21h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Rubens Chiri / São Paulo Divulgação)

A partida terá transmissão ao vivo do canal por assinatura SporTV.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

OESTE

Uma das maiores surpresas nesta edição, o bateu o Avaí nos pênaltis e chegou até as quartas de final da competição. A equipe que manda seus jogos em Barueri jogará "em casa" contra o São Paulo, tentando garantir um lugar nas semi finais da 2020.

A classificação para as quartas de final já é o melhor resultado da história do clube na competição, mas a equipe sonha com o título: após o término do torneio, o treinador Renan Freitas já adiantou que irá promover parte do elenco para o time principal.

Provável escalação do Oeste: Márcio; Biel, Erival, Rivaldo e Luan; Brunão, Kauê e Diogo; Welliton, Tite e Reifit

SÃO PAULO

Depois de bater o por 3 a 1, o Tricolor está a apenas três vitórias de conquistar o seu quinto título. O clube é o atual campeão e quer se manter no topo da principal competição de base do país.

Para o duelo, o treinador Orlando Ribeiro deve manter a mesma escalação que encaixou e vem fazendo boas atuações, depois de um começo aquém do esperado. A única mudança possível é a entrada de Rodrigo Nestor na equipe. O meiocampista é o principal nome do time no torneio, mas ainda não está 100%, depois de uma tendinite.

Provável escalação do São Paulo: Matheus Vieira; Sena, Matheus, Fasson e Welington; Marcos Jr, Gabriel Falcão e Antônio Falcão (Rodrigo Nestor); Maia, Juan e Galeano

CAMPANHA

SÃO PAULO

JOGO FASE DATA São Paulo 0x0 Operário Fase de grupos 04 de janeiro São Paulo 9x1 Palmeira Fase de grupos 07 de janeiro São Paulo 1x1 São Bernardo Fase de grupos 10 de janeiro São Paulo 5x0 -SP Segunda fase 12 de janeiro São Paulo 2x0 Terceira fase 14 de janeiro São Paulo 3x1 Coritiba Oitavas-de-final 16 de janeiro

OESTE