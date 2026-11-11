“Objetivos maiores do que o esperado!” Grécia invicta está pronta para surpreender a Holanda em duelo no topo da tabela

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O técnico da Grécia, Ivan Jovanovic, pediu à sua equipe que aproveite uma oportunidade histórica antes dos jogos decisivos da Liga das Nações da Uefa contra os Países Baixos e a Sérvia. Após uma campanha surpreendente, a Grécia segue invicta na liderança do Grupo A2, ao lado dos Países Baixos.

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Invicta, Grécia mira desfecho histórico na Liga das Nações

O técnico da Grécia, Ivan Jovanovic, se prepara para uma janela decisiva de jogos internacionais, na qual a seleção encerrará sua campanha na fase de grupos da Liga das Nações da Uefa contra Países Baixos e Sérvia. A Grécia é a surpresa do Grupo A2: ocupa a segunda posição, com oito pontos em quatro partidas, empatada em pontos com os líderes Países Baixos.

A equipe de Jovanovic segue invicta na competição, com uma vitória por 2 a 1 sobre a Sérvia, um triunfo histórico por 1 a 0 contra a Alemanha e um empate por 2 a 2 com os Países Baixos.

Destaques como Vangelis Pavlidis, Christos Tzolis e Dimitrios Kourbelis colocaram a Grécia na disputa por uma inesperada vaga nas quartas de final.

Jovanovic mira objetivos mais ambiciosos a partir do duelo com os Países Baixos

Em entrevista ao canal oficial da EPO, Jovanovic ressaltou que sua equipe precisa aproveitar a base construída nas primeiras rodadas, com atenção especial ao grande confronto contra os Países Baixos em 13 de novembro.

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“Ainda temos esses dois últimos jogos. Acho que estamos em uma posição muito boa na classificação, mas é muito importante que demos uma boa resposta nessas duas partidas”, afirmou Jovanovic. “Foi algo que construímos nos primeiros jogos. Uma oportunidade de, possivelmente, termos objetivos mais ambiciosos do que esperávamos no início do processo.”

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Ao relembrar o empate anterior por 2 a 2 com os Países Baixos, acrescentou: “É importante que demos uma boa resposta, talvez até melhor do que nos jogos anteriores. Temos mais conhecimento sobre o potencial dos nossos adversários.”

Convocação de Koutsoupias amplia opções no meio-campo

Jovanovic também falou sobre a escolha do elenco e explicou a convocação do meio-campista Ilias Koutsoupias como parte de um esforço contínuo para integrar à seleção talentos gregos que atuam no exterior.

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“Nos últimos anos, houve muitos rostos novos na seleção”, explicou Jovanovic. “Há gregos que jogam em outros países. Nós os acompanhamos e, quando entendemos que chegou a hora de observá-los, fazemos isso.”

Ao avaliar Koutsoupias, o técnico observou: “Especialmente em algumas posições nas quais talvez precisemos de mais opções, como no meio-campo. É um jovem que tenta a sorte no exterior há bastante tempo, vem se esforçando, está em um bom nível e acredito que merece a oportunidade. Por isso, está conosco.”

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Dois jogos decisivos definirão a classificação do Grupo A2

A Grécia abrirá a última janela recebendo os Países Baixos em 13 de novembro, em uma partida que pode decidir a liderança do Grupo A2, antes de viajar para enfrentar a Sérvia em 16 de novembro.

Jovanovic alertou contra o excesso de confiança, mas manteve o otimismo em relação à evolução da equipe.

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“Sem nos superestimarmos, é claro, mas sempre com uma postura positiva em relação aos objetivos que podem surgir depois desses jogos”, concluiu Jovanovic. “É importante mantermos o mesmo nível de concentração para concluirmos essa etapa da melhor maneira possível.”