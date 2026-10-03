Khaled El-Derendly, vice-presidente da Federação Egípcia de Futebol, revelou os bastidores da crise ocorrida durante a viagem do Egito para enfrentar o Sudão do Sul (5 a 0), pela segunda rodada das eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2027.

El-Derendly, que chefiou a delegação, afirmou em declarações televisivas ao canal "On Sport": "Não houve nenhuma afronta direta por parte da comissão técnica da seleção do Egito, mas houve um erro administrativo e organizacional; a comissão técnica e os jogadores chegaram atrasados ao aeroporto, e era de se esperar, de acordo com o protocolo, que me cumprimentassem como chefe da delegação antes da viagem".

E prosseguiu: "Recebi uma mensagem implícita de Hossam e Ibrahim Hassan, dirigida à federação de futebol, e passamos toda a viagem de avião com cada parte em uma direção diferente".

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E continuou: "A chefia da delegação é algo que representa o nome do Egito, por isso evitei quaisquer problemas neste momento e contive a situação com muita calma. Assim que chegamos, organizei todas as questões logísticas e, até mesmo no refeitório, separei o salão dos jogadores e da comissão técnica do salão destinado à federação de futebol e aos convidados, e não houve nenhuma conversa entre mim e a comissão técnica após a partida contra o Sudão do Sul".

El-Derendly acrescentou: "Conheço perfeitamente as atribuições e os deveres do chefe da delegação, e o trato com os jogadores corria normalmente, e os cumprimentos entre nós continuam. Também afirmo que não houve absolutamente nenhum contato entre Mohamed Salah e o engenheiro Hani Abu Rida (presidente da federação) ou comigo sobre esse assunto".

O futuro da comissão técnica

Sobre o futuro da comissão técnica do Egito após essa crise, o vice-presidente da federação egípcia disse: "Não há nenhuma conversa sobre a saída da comissão técnica no momento, mas certamente haverá uma parada decisiva por causa dessa situação; houve algumas coisas incomuns observadas na delegação, e é preciso corrigi-las no próximo período. As declarações da comissão técnica sempre são relevadas e deixadas passar, apesar de muitas vezes serem infelizes".

Sobre os próximos passos, declarou: "Terei uma reunião com o engenheiro Hani Abu Rida e a comissão técnica, para esclarecer todas as questões e os pontos de divergência. Não estamos em confronto com ninguém, e todos os membros do conselho compareceram aos treinos da seleção, mas a divulgação da notícia sobre a chegada e o retorno da delegação da seleção, sem mencionar o nome do chefe da delegação, é algo absolutamente inadmissível, e, com isso, estamos criando problemas sem necessidade".

Quanto ao comunicado emitido pela federação em apoio ao goleiro Mohamed El-Shenawy — que, segundo relatos da imprensa, teria causado a irritação de Hossam Hassan, que havia criticado o goleiro —, El-Derendly disse: "O comunicado da federação egípcia em apoio a El-Shenawy foi algo natural, e veio com a aprovação de todos os membros do conselho de administração, sem exceção".

Vale lembrar que a seleção egípcia enfrentará a visitante seleção sul-africana, amanhã, domingo, no estádio do Cairo, em uma partida amistosa de encerramento da atual data Fifa.



