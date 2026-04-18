O Union Berlin está furioso após agressão a treinadora: “Cala a boca, porra!”

O Union Berlin reagiu com uma veemência sem precedentes no X, após uma postagem polêmica — já removida — da popular conta The Touchline. O clube deixou claro que não aceitaria um ataque à treinadora estreante Marie-Louise Eta e respondeu publicamente com firmeza.
O incidente ocorreu depois que o Wolfsburg abriu uma vantagem de 2 a 0 contra o Union no sábado, jogo em que Eta estreou como treinadora. O The Touchline, um conhecido influenciador do X com cerca de um milhão e meio de seguidores que faz a cobertura ao vivo dos jogos, publicou uma atualização efusiva. Nela, em letras maiúsculas, dizia, entre outras coisas: “2 a 0 para o Wolfsburg! Gol de Dzenan Pejcinovic! Marie-Louise Eta está tendo uma estreia terrível como treinadora do Union Berlin!”
Essas palavras caíram muito mal no Union Berlin, que reagiu de forma marcante por meio da conta oficial. “Sinceramente, cala a boca”, dizia a mensagem. Traduzindo livremente: “Com todo o respeito, cala a boca.”
A reação do clube se espalhou rapidamente. Uma discussão surgiu nos comentários da postagem, na qual um usuário sugeriu: “Vocês poderiam ter citado ele, isso chamaria muita atenção!” O Union Berlin respondeu com veemência: “Não quero esse perdedor na nossa página do X.”
Logo após toda a confusão, o The Touchline decidiu excluir a postagem original.
Do ponto de vista esportivo, o Union Berlin teve uma tarde difícil em seu próprio estádio, o An der Alten Försterei. O Wolfsburg começou forte e abriu o placar já aos 11 minutos, com um belo chute com efeito de Patrick Wimmer. O Union não conseguiu criar perigo real antes do intervalo.
Após o intervalo, o Wolfsburg ampliou a vantagem quando Christian Eriksen acertou um belo passe longo para Pejcinovic, que finalizou com precisão. O Union Berlin não desistiu e, por meio de Andrej Ilic, ainda acertou a trave com uma cabeçada. A tensão voltou quando Oliver Burke marcou o 1 a 2, mas não foi o suficiente para salvar a estreia do técnico Eta.