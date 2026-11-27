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Frenkie de Jong, astro do Barcelona, é mais valorizado quando joga fora de sua posição natural, mas o retorno de alguns defensores e de Rodri volta a levantar dúvidas.

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De acordo com o jornal Sport, em reportagem, as dúvidas giram em torno de até que ponto Frenkie de Jong terá a oportunidade de jogar com regularidade nesta temporada.

A esta altura, quando perguntam a De Jong se ele sente que não é valorizado o suficiente, ele já não consegue evitar um sorriso irônico.

Curiosamente, nesta temporada, o jogador passou a receber elogios que lhe foram negados em muitas ocasiões, justamente quando o técnico Hansi Flick o utiliza como zagueiro ou lateral.

São elogios que o próprio jogador recebe com certa reserva, como se estivesse convencido de que seu nível, na verdade, não é muito diferente do que apresenta quando atua em sua posição natural, no meio-campo.

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A ajuda que deu ao time numa posição que não costuma ocupar fez a balança pender para as opiniões positivas a seu respeito, mas isso não resolveu a grande questão: que papel Flick pretende lhe atribuir no restante da temporada?

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Há alguns dias, Pedri disse sobre De Jong: "Ele é tão bom que consegue jogar até como goleiro".

No último mês, as lesões de jogadores como Eric García, Koundé, Cubarsí e Christensen fizeram com que De Jong ganhasse minutos na defesa.

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A ausência de Rodri sugeria que De Jong também teria chances como volante, mas Flick preferiu apostar mais em Marc Bernal e até mesmo em Gavi na última partida.

De Jong soma 317 minutos pelo Barcelona nesta temporada, entre o Campeonato Espanhol e a Champions League. Com Flick prestes a recuperar Rodri e todos os seus defensores, aumenta a incerteza sobre o papel reservado a Frenkie de Jong.

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Nas últimas semanas, o holandês não parou de reforçar que é meio-campista, e é certo que algumas das melhores atuações de sua carreira vieram quando jogou numa dupla de meio-campo, com liberdade para se movimentar e sair de sua posição.

De Jong rende o seu melhor quando a bola passa muito por seus pés e ele consegue influenciar o jogo do time com suas arrancadas com a bola.

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No Barcelona, porém, essa posição tem um dono natural pela própria configuração do elenco: Pedri. A segunda vaga no meio-campo, no sistema de Flick, tem sido exclusiva do astro canário.

Jogadores como Marc Bernal ocuparam essa posição em algumas ocasiões nesta temporada, enquanto Gavi não conseguiu se firmar como seu substituto natural.

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A outra posição em que Frenkie de Jong se sente à vontade é a de volante, que nesta temporada recebeu a principal contratação do time: Rodri. Muitos o consideram o melhor jogador do mundo na função.

Flick e Deco apostaram em Rodri como uma oportunidade de encontrar equilíbrio e reforçar o controle do ritmo de jogo no Barcelona, que vinha sofrendo com problemas na recomposição defensiva. Seu retorno está previsto para o próximo domingo, no Riazor.

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A posição de meia ofensivo também vive uma disputa acirrada, já que Fermín López e Dani Olmo brigam por ela há várias temporadas. Cada um oferece características completamente diferentes, mas decisivas para o rendimento do time.

Fermín López dá ao time agressividade na pressão sem a bola e capacidade de chegar à área e marcar gols, enquanto Olmo oferece clareza e organização, além de também saber chegar ao gol.

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Foi uma posição em que Flick recorreu a De Jong nesta temporada, embora aquilo parecesse mais uma solução provisória, já que o holandês tinha acabado de voltar de uma grave lesão no joelho.

A suspensão de Fermín López nas próximas duas partidas abre mais espaço para que Frenkie tenha uma chance nessa posição, embora Flick tenha outra opção: usar Pedri como meia ofensivo.

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Esse cenário permitiria escalar Rodri e Frenkie na base do meio-campo, com Pedri numa função mais próxima da que exerce na seleção espanhola.

Uma opção que daria ao time, acima de tudo, mais controle da bola, ao reunir três meio-campistas de ofício.

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Outra alternativa para escalar os três juntos seria ajustar o 4-2-3-1 e passar para o tradicional 4-3-3, com Pedri e Frenkie como meias mais avançados, um sistema ao qual os três estão bastante acostumados.

Em maio passado, em entrevista ao jornal Sport, De Jong disse: "Não soube me vender bem, e as pessoas não conseguiram ver o verdadeiro Frenkie".

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A frase resumia a frustração do jogador por continuar sendo, de forma permanente, alvo de dúvidas e questionamentos.

Depois de um verão turbulento, em que sofreu mais uma lesão grave, o holandês segue no centro do debate no Barcelona.