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A série invicta da seleção espanhola chegou ao fim com a derrota diante do visitante inglês pelo placar de 3 a 2 na noite de domingo, no encerramento da fase de grupos da Liga das Nações da Europa, no estádio Metropolitano.

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Após a partida, os jogadores da seleção da Espanha criticaram o próprio desempenho, com objetividade, mas, ao mesmo tempo, demonstraram orgulho pela reação dos matadores.

O jornal Sport publicou as declarações de alguns jogadores da seleção espanhola, entre elas a do goleiro Unai Simón: "É evidente que eles nos superaram do ponto de vista físico. Adotaram o estilo de disputas individuais, de homem para homem, e nós tivemos muita dificuldade para lidar com isso".

E continuou: "Tentamos, mas eles foram melhores do que nós. Querendo ou não, experiências como essa ajudam você a aprender. É bom que isso aconteça neste momento. Precisamos aprender com essa experiência e corrigir os erros antes de março".

O goleiro espanhol também ressaltou a necessidade de diferenciar as circunstâncias do torneio atual das circunstâncias da Copa do Mundo, afirmando: "Na Copa do Mundo, não demos muitas chances aos adversários, principalmente nas bolas paradas. Já na Liga das Nações, acabamos sofrendo gols".

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E destacou: "É verdade que as circunstâncias são diferentes. Na Copa do Mundo há uma pressão e uma tensão que não existem aqui, já que as partidas são disputadas com mais liberdade. Precisamos aprender com os erros que cometemos. E o caminho que estávamos trilhando abria a porta para a possibilidade de algo assim acontecer".

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Por sua vez, Mikel Oyarzabal foi um pouco mais positivo do que seu companheiro Simón, destacando o desempenho da seleção espanhola no segundo tempo.

E disse: "Foi uma partida em que as coisas andaram muito contra nós, especialmente no início do segundo tempo. Você se encontra naquele momento em que deseja que nada aconteça, ou que tudo o que aconteça seja a seu favor, e que a diferença não aumente tanto assim".

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E apontou: "No fim das contas, é algo lamentável. Acho que devemos valorizar o que fizemos, assim como valorizar o que eles fizeram, pois não se tornaram o time que são à toa. É uma derrota lamentável, mas precisamos continuar trabalhando".

E acrescentou: "Acontecem muitas coisas e de forma rápida dentro de campo, e é difícil saber exatamente o que aconteceu, mas precisamos nos concentrar na reação da equipe. Além disso, o goleiro deles teve um desempenho digno de elogios. Nós nos classificamos, estamos na competição e vamos lutar para alcançar nosso objetivo em pé de igualdade com todos".

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Aymeric Laporte também quis reforçar a importância do recorde conquistado pela seleção espanhola, afirmando: "Que as pessoas digam o que quiserem. No fim das contas, conquistamos um feito extremamente importante, que é um recorde histórico".

E destacou: "Nós sempre nos criticamos e queremos vencer sempre. Queríamos a vitória e voltamos para casa insatisfeitos. Essa é a realidade. Somos a Espanha, os primeiros colocados do ranking, e deixamos o campo com uma sensação de frustração".

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Ao mesmo tempo, o jornal AS relatou que o lateral espanhol Marc Cucurella quis lembrar o feito alcançado pelos matadores nos últimos meses com a conquista da Copa do Mundo.

E, após 44 partidas, a seleção espanhola sofreu a derrota diante da Inglaterra, levando o lateral espanhol a fazer questão de enviar uma mensagem a todos, por meio de sua conta no Instagram, com uma única palavra: "Orgulho".