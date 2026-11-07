O trem de Mbappé não para: ele vai repetir o feito de Ronaldo?

Kylian Mbappé deu continuidade à sua notável trajetória como artilheiro no Real Madrid, após balançar as redes do Valencia durante a vitória por 3 a 0, na noite de sábado, pela décima segunda rodada do Campeonato Espanhol.

Mbappé marcou o terceiro gol do time merengue aos 75 minutos, confirmando a vitória do Real Madrid, que teve Federico Valverde abrindo o placar aos 28 minutos, antes de Güler ampliar aos 36.

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De acordo com uma estatística divulgada pelo espanhol Alexis, o "Mister Chip", por meio de sua conta na plataforma "X", Mbappé marcou em 7 partidas consecutivas pelo Real Madrid, igualando uma série de sequências de gols alcançadas pelos ídolos do clube, Cristiano Ronaldo e Karim Benzema.

A lista revela a superioridade de Ronaldo nesse aspecto, depois de ter marcado em 12 partidas consecutivas nos anos de 2014 e 2018, além de ter alcançado outras sequências, de 10 partidas em 2014, 8 partidas em 2012 e 2013, e 7 partidas em 2012.

Já Benzema havia marcado em 7 partidas consecutivas nos anos de 2021 e 2022, enquanto o próprio Mbappé tem uma sequência mais longa do que a atual, após balançar as redes em 8 partidas consecutivas no ano de 2025.

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