O Real Madrid não espera mais por ninguém; o trem de José Mourinho segue a toda velocidade, e o paradoxo chocante é que está no auge do seu rendimento sem a sua suposta principal estrela.

Vinícius Júnior, que sozinho mudava o rumo das partidas, está agora fora de sintonia, e uma nova dupla entre Mbappé e o recém-chegado Diomande ameaça tirá-lo das contas para o time titular.

Acabou a era de Vinícius em Madrid? Essa é a pergunta levantada pelo famoso programa "Ser Deportivos", da rádio "Cadena SER", que reuniu os jornalistas próximos ao clube merengue Antón Meana e Javier Herráez para analisar a crise do brasileiro.

Não conseguirá acompanhar o ritmo

A preocupação em Valdebebas tornou-se pública, e Javier Herráez considera que o que Vinícius está vivendo é uma "mistura de fatores esportivos e pessoais", garantindo que o seu retorno virou prioridade máxima para o clube.

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Herráez disse em declarações à rádio Cadena SER: "O início de temporada dele foi ruim, e ele é querido pela torcida de Valdebebas, mas, quando alguém reconhece o seu erro, esse tipo de exposição pública não ajuda nem o clube nem ninguém".

Mas a análise mais dura veio de Antón Meana, que revelou dados preocupantes: "Há motivos para preocupação porque Vinícius não está bem, e as estatísticas que o clube tem sobre ele indicam que não vai se recuperar tão cedo".

E Meana acrescentou: "É bom que ele jogue e ganhe minutos, mas o que sinto ao assistir ao Real Madrid é que o time está indo muito rápido, e Vinícius não conseguirá acompanhar o ritmo. Diomande resolveu a questão, e Mbappé muitas vezes rende melhor sem Vinícius, e vejo um futuro incerto para Vinícius no time titular no curto prazo", reconhecendo a grande divisão entre os torcedores merengues em relação ao brasileiro.

O plano merengue: não há disputa entre Diomande e Vinícius

Apesar desse brilho notável do recém-chegado, os dois jornalistas concordam que o plano do Real Madrid não considera Diomande um concorrente direto de Vinícius.

Herráez explicou: "O plano do clube era Diomande - Mbappé - Vinícius, não sei o plano de Mourinho".

Meana então interveio detalhando com mais precisão: "A informação que recebemos do clube é que este é o Real Madrid de Diomande, Mbappé e Vinícius. Eles não veem nenhuma disputa que possa tomar o lugar dele, mesmo que Diomande jogue. Já os demais (Brahim Díaz, Bernardo Silva, Carlos Espai e Endrick) são jogadores para completar o elenco ou para o banco de reservas".

Suspensão salva Mourinho da decisão mais difícil

Sem o seu brilho habitual, e com a suspensão que o impedirá de participar do clássico de domingo contra o Barcelona, Mourinho terá que disputar o confronto mais importante sem a sua estrela brasileira.

E sobre a pergunta: o time é melhor sem Vini? Meana respondeu com uma franqueza chocante: "Sim. Ele não está bem, e você precisa de pessoas em plena forma".

E chegou a considerar que a suspensão veio como um presente para a comissão técnica, poupando-a de tomar a difícil decisão de deixar Vinícius de fora, dizendo: "É uma decisão difícil, e o fato de ele estar suspenso torna a tarefa de José Mourinho mais fácil".



