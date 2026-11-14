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Álvaro Cervera, treinador do clube espanhol Tenerife, demonstrou compreensão em relação à punição imposta ao goleiro Jesús Owono, jogador do Andorra, com suspensão de 12 partidas, por conta de sua entrada violenta em Jesús de Miguel, atacante de sua equipe, durante o confronto entre os dois times na Segunda Divisão espanhola, mas ressaltou que a punição pode parecer branda levando em conta o desfecho do episódio.

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Owono, de 25 anos, havia sido expulso após colidir com o atacante De Miguel durante os últimos minutos da partida entre Andorra e Tenerife no dia 2 de novembro, antes que este último viesse a falecer no dia seguinte aos 30 anos de idade.

O Comitê de Disciplina da Federação Espanhola de Futebol anunciou, ontem, sexta-feira, a suspensão do goleiro por 12 partidas, a pena máxima que poderia ser aplicada a ele, já que as atribuições do comitê se limitaram a analisar a infração cometida dentro de campo, sem levar em consideração o trágico desfecho a que chegou o episódio.

Comentando a decisão, Cervera afirmou, durante a coletiva de imprensa que antecedeu o confronto de sua equipe contra o Ceuta, marcado para domingo, e que representa a primeira partida do Tenerife desde a morte de De Miguel, segundo noticiou o site da "BBC": "Acredito que, assim como acontece em diversos aspectos da vida, há regras e leis que devem ser respeitadas".

E acrescentou: "Como os regulamentos atuais não contêm um texto específico que trate do que aconteceu, entendo que o Comitê de Disciplina se limitou a aplicar as regras e impor o número de partidas que o regulamento permite. E qualquer outra coisa que eu dissesse seria apenas uma opinião pessoal que guardarei para mim".

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E prosseguiu: "A punição pode parecer um pouco branda em comparação com outros casos, mas, na verdade, não acredito que o regulamento permita impor uma pena diferente".

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Por sua vez, o Comitê de Disciplina esclareceu que sua decisão se baseou nos fatos constantes no relatório do árbitro da partida, que confirmou a expulsão do goleiro por "chutar um adversário com força excessiva na região do peito, usando a perna, enquanto a bola estava em jogo".

Em outro contexto, o treinador do Tenerife falou sobre as dificuldades enfrentadas pela equipe durante o retorno aos treinamentos e a preparação para a próxima partida, após a morte de seu atacante, descrevendo a experiência como "difícil e complicada".

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Cervera, de 61 anos, disse: "Quando estamos juntos, as coisas andam bem, seja durante os treinos ou quando estamos no grupo. Sinto que a equipe começou a recuperar aos poucos seu clima habitual, mas o que não sabemos é como cada um se sente quando está sozinho, e esse é um fator extremamente importante".

E explicou: "Cada pessoa tem sua própria maneira de lidar com o que aconteceu e com os pensamentos que a ocupam; há quem encontre apoio nos familiares em casa, enquanto outros enfrentam a situação sozinhos. Estamos avançando, mas o processo é muito lento; é uma experiência difícil e complicada".

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Cervera também demonstrou incerteza quanto ao grau de preparação de seus jogadores para o retorno às competições, esclarecendo que alguns deles podem encontrar no futebol um meio de superar a tristeza e se distrair da tragédia, enquanto outros talvez não estejam psicologicamente prontos para disputar partidas neste momento.

E encerrou suas declarações dizendo: "Ambas as posturas são lógicas e compreensíveis. Por um lado, queremos voltar a algo próximo da vida normal, embora tenhamos consciência de que as coisas não voltarão de fato ao normal neste momento".

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E acrescentou: "Não dá simplesmente para deixar o que aconteceu de lado ou afastá-lo de nossas mentes para nos concentrarmos no trabalho, pois a situação não se parece com outras pelas quais possamos passar na vida. Está presente em nossas mentes o tempo todo e, mesmo assim, precisamos seguir em frente".