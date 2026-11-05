Mesmo quando o assunto é a aposentadoria do futebol internacional, Cristiano Ronaldo ficou em segundo lugar, atrás de Lionel Messi, segundo a visão do renomado jornalista do "The Sun" britânico, Martin Lipton.

Dois meses depois de Messi confirmar que não vestiria mais a camisa azul e branca, Ronaldo escolheu seguir seus passos rumo aos livros de história.

Leia também

De Jong coloca Flick em apuros antes da batalha contra o Atlético de Madrid

Ao longo da história: Real Madrid, o monstro dos minutos finais na Liga dos Campeões

Mas enquanto Messi deixou os gramados internacionais com uma coleção completa de medalhas e títulos, após quebrar seu longo silêncio ao conquistar a Copa América de 2021, dominar depois a Copa do Mundo de 2022 e manter o título continental em seguida, o armário de troféus de Portugal relacionado a Ronaldo parece mais vazio, de acordo com Lipton.

E o redator acrescentou: "Nenhuma pessoa sensata nega o lugar de Ronaldo. Ele é, sem dúvida, um dos maiores jogadores de todos os tempos. É uma força da natureza e um gênio excepcional, e jamais será esquecido pelos títulos que conquistou com os clubes, nem por sua personalidade. Mas com a camisa portuguesa, as coisas não saíram como deveriam, e é triste e previsível ao mesmo tempo ver tudo terminar em meio a um desentendimento com o novo técnico de Portugal, Jorge Jesus".

E prosseguiu: "Sim, ele começou a final da Eurocopa de 2016, na qual Portugal venceu a França, mas jogou apenas 25 minutos, antes de uma lesão no joelho obrigá-lo a sair. Também fez parte do time que venceu o título da Liga das Nações duas vezes, nos anos de 2019 e 2025. Mas no maior palco de todos, e ao longo de seis edições de Copa do Mundo e 27 partidas, seu saldo de 11 gols só chegou perto do sucesso que ele tanto almeja em sua primeira aparição, em 2006, quando Portugal perdeu a semifinal para a França".

"Final amargo"

E, em vez de uma despedida gloriosa nos Estados Unidos, aquela trajetória, que se estendeu por 23 anos e teve 234 partidas e 146 gols, terminou em meio à amargura.

E chamou a atenção que a decisão de Messi de encerrar sua trajetória — que se estendeu por duas décadas com a seleção da Argentina — veio em meio a trombetas e flores, enquanto Ronaldo se despediu da seleção de seu país após um enorme desentendimento.

E o técnico da Argentina, Lionel Scaloni, derramou lágrimas, apenas de pensar em despedir-se do ídolo de sua equipe.

Em contrapartida, Ronaldo encerrou sua trajetória com uma última ofensa deliberada ao novo técnico de Portugal, Jesus, menos de uma semana após o fim de sua "suspensão" de 30 dias, por ter deixado a concentração da seleção durante a última data Fifa, quando "o Dom" ignorou mencionar seu treinador na mensagem de despedida.

E isso ocorreu apenas um dia antes de Jesus anunciar sua lista mais recente, possivelmente sem Ronaldo.

E Lipton completou: "Nenhum jogador português, nem mesmo o grande Eusébio, dominou o debate nacional dessa maneira. E talvez ninguém jamais o faça. Mas você tem de acreditar que Ronaldo acabará se arrependendo de tentar ignorar o único adversário que nenhum jogador consegue derrotar: o tempo. E por maiores que sejam as homenagens que lhe serão prestadas, seja neste mês ou em março, elas estarão manchadas pela forma como as coisas terminaram".