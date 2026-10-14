As declarações de José Mourinho, técnico do Real Madrid, sobre a arbitragem continuam a gerar ampla polêmica. O jornalista espanhol Roberto Gómez, no quadro habitual de seu programa "La Tribu", na Rádio Marca, ao lado de Raúl Varela, manifestou sua preocupação com as falas do treinador merengue e exigiu uma resposta firme da Federação Espanhola de Futebol.

O jornalista começou sua fala, segundo informações do site "Radio Marca", defendendo o direito do Real Madrid de protestar contra decisões de arbitragem que considera injustas, e afirmou: "O Real Madrid tem o direito de protestar contra as decisões, especialmente contra a atuação dos árbitros".

Mas Roberto Gómez quis diferenciar essas reclamações das declarações do treinador do Real Madrid, e disse: "O que vejo como extremamente grave são as declarações de Mourinho ontem".

O jornalista espanhol explicou sua interpretação das palavras do treinador dizendo: "Está claro que ele põe em dúvida as decisões do árbitro e sua atuação, e que o árbitro iria intencionalmente prejudicar o Real Madrid, e isso é extremamente grave".

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Ele também afirmou que essas declarações causam preocupação nos meios da arbitragem, e disse: "Essas declarações deveriam ser motivo de preocupação não apenas para o Comitê Técnico de Árbitros, mas para a Federação e para o futebol espanhol".

Criticou ainda a ausência de qualquer reação oficial às declarações do técnico do Real Madrid, e alertou: "Acho que as declarações de ontem são extremamente graves porque colocam em dúvida todo o Campeonato Espanhol".

Para Roberto Gómez, uma possível simples advertência ao treinador não basta, e disse: "Temos que convocá-lo para esclarecer as coisas? Temos que repreendê-lo? Isso é pura bobagem. O que precisamos aqui é de uma resposta da Federação, do presidente da Federação Espanhola de Futebol".

O jornalista encerrou sua fala destacando a gravidade da situação e apontando diretamente para o mais alto dirigente da Federação: "E aqui é onde deve aparecer o senhor Louzán, presidente da Federação Espanhola de Futebol, porque se ele seguir nesse caminho e estamos no início da temporada, é óbvio que já sabemos o que nos espera".

Mourinho já atacou a arbitragem mais de uma vez na atual temporada, a última delas na coletiva de imprensa de ontem, antes do jogo contra a Roma pela Liga dos Campeões, ao comentar a última partida contra o Villarreal, quando disse: "Convido vocês a assistirem apenas ao primeiro minuto do jogo contra o Villarreal. E, se quiserem, podemos discutir o assunto no próximo sábado; aquele primeiro minuto dispensa qualquer explicação para quem entende de futebol".

Mourinho não compareceu à coletiva de imprensa após a partida de sábado, depois da anulação de um gol do atacante do Real Madrid Vinícius Júnior e de sua expulsão com cartão vermelho direto por ter puxado o cabelo de Nathan Salibá, jogador do Villarreal, no início da jogada.