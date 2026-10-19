Os quatro gols do Real Madrid nas redes do Sevilla, no estádio Santiago Bernabéu, não foram apenas três novos pontos na caminhada pela liderança, mas sim o anúncio do nascimento de uma nova estrela que pode mudar todos os rumos na Casa Branca antes do tão esperado Clássico.

O time merengue conquistou uma vitória avassaladora por 4 a 1, graças aos gols de Güler, Mbappé e Diomandé, mas todos os olhares se voltaram para o ponta marfinense Yan Diomandé, que fez uma apresentação completa, marcando um gol e dando uma assistência, para confirmar que não é mais apenas um reserva.

Em uma análise chamativa no programa "Carrusel Canalla", o famoso jornalista Antonio Romero emitiu um julgamento categórico sobre o que viu, dizendo: "Esta foi a primeira grande partida de verdade de Diomandé com a camisa do Real Madrid".

Romero não parou nos elogios, mas enviou uma mensagem direta de alerta ao astro brasileiro Vinícius Júnior, ausente por suspensão, afirmando: "Com a ascensão do jogador marfinense, Vinícius precisa elevar imediatamente o nível de seu desempenho. Pela primeira vez em muito tempo, ele enfrenta uma concorrência real e feroz por sua posição".









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E Romero acrescentou, em sua leitura técnica sobre o futuro do time: "Se o Real Madrid quiser ter a posse de bola, conseguirá em 95% das partidas. É verdade que tirá-la do Barcelona é difícil, mas eles são capazes disso. Vimos hoje uma versão muito boa do Real Madrid diante de um bom time, uma versão que se aproxima muito daquela capaz de competir com o Barcelona no Clássico".

Romero revelou a escalação que considera mais adequada para o confronto no Camp Nou, criticando algumas das opções colocadas: "Endrick é um jogador excelente, mas não é ponta. Acho que seria demais para a partida do Clássico. Valverde está entre os melhores laterais do mundo, mas sua melhor posição é à frente do lateral. Para jogar no meio-campo, você precisa de muita precisão no trato com a bola, e é isso que falta a Valverde".

Por sua vez, o analista e ex-jogador Rafa Alkorta concordou com essa visão, considerando que o treinador José Mourinho tomou uma decisão inteligente ao mudar a escalação titular em comparação com a partida contra a Roma.

Alkorta disse: "Com Güler jogando perto de Tchouaméni, aumenta o percentual de posse e de controle da partida, e aumentam as chances de criar mais oportunidades. Diomandé e Endrick contribuíram muito no aspecto defensivo, e isso é claro e muito importante".

Alkorta completou sua análise com uma mensagem de apoio a Vinícius, mas condicionada à nova concorrência: "Isso é importante para o Vini, porque agora ele tem um companheiro extremamente forte. Esperamos que essa concorrência seja útil para ele, porque ele continua entre os melhores do mundo".

E concluiu: "Não há segredos. O time ficou mais equilibrado e organizado, especialmente quando os jogadores de ponta ajudam os laterais. Diante do Sevilla, Cucurella sofreu muito menos. Os times realmente fortes, quando perdem a bola, pressionam com força e a recuperam, e hoje vimos isso com Diomandé".







