José Alberto, técnico do Racing Santander, fez duras críticas à equipe de arbitragem da partida de seu time contra o Real Madrid, na noite deste domingo, pelo Campeonato Espanhol.

A partida teve como lance a marcação de um pênalti a favor do Real Madrid em cima de Kylian Mbappé, que gerou grande polêmica, e o jogador francês converteu a cobrança, marcando o primeiro gol.

O Racing também teve um pênalti a seu favor no segundo tempo, anulado pelo árbitro após revisão do lance pela tecnologia de vídeo.

José Alberto disse, em declarações à plataforma "DAZN": "Não nos importa o que nos explicam; no fim das contas, não entendo por que o VAR intervém em algumas partidas e em outras não, e por que intervém em alguns casos e em outros não. Isso é tudo o que posso dizer".

E continuou: "E ao mesmo tempo em que digo isso, também digo que a bola na mão que revisaram, e o pênalti que marcaram a nosso favor e depois anularam, para mim a interpretação estava correta, pois esse é o papel do VAR".

E prosseguiu: "Já o primeiro pênalti (de Mbappé), todos nós, como espectadores de futebol, vemos aquele lance e não aconteceu absolutamente nada".

O técnico continuou, irritado: "No futebol, você pode tocar na bola, mas não pode derrubar ninguém, nem pode segurá-lo, mas pode tocá-lo, e isso é o que me causa estranheza e me preocupa".

E acrescentou: "É evidente que enfrentamos um Real Madrid grandioso, um Real Madrid que nos dominou na primeira meia hora e foi muito melhor do que nós, mas acredito que o primeiro gol, e aquele lance do pênalti, decidiu tudo".

E completou: "Perguntei a eles por que não revisaram o lance pela tecnologia do VAR? Porque acham que não é suficiente, realmente acham que não é suficiente, e isso é o que me causa estranheza, porque vimos, recentemente, Mourinho dizer em uma coletiva de imprensa que, se o VAR estivesse de férias, talvez estivesse hoje também".

Mourinho havia criticado o desempenho da tecnologia do VAR no Clássico, pela não intervenção no lance entre João Cancelo e Yan Diomande, considerando que o lance exigia a expulsão do jogador do Barcelona.

E disse: "O árbitro fez uma partida excelente, mas a tecnologia de vídeo estava dormindo no minuto 60, e deveria ter dado um cartão vermelho por causa de seu lance com Diomande".