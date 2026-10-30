O técnico do Racing desafia Mourinho: mensagem ousada antes do confronto com o Real Madrid

José Alberto López, treinador do Racing Santander, afirmou que sua equipe não abrirá mão de seu estilo habitual durante o confronto com o Real Madrid, marcado para domingo no estádio El Sardinero, ressaltando a necessidade de ter coragem e equilíbrio ao mesmo tempo, a fim de tentar surpreender o time merengue.

O técnico do Racing disse, durante a coletiva de imprensa da partida, que o Real Madrid possui grande potencial ofensivo e não precisa fazer um jogo excepcional para conseguir a vitória, explicando: "O Real Madrid não precisa de uma grande partida para te derrotar, pois ele busca primeiro os gols e depois o jogo".

José Alberto alertou contra reduzir o perigo da equipe madrilenha ao astro francês Kylian Mbappé, ressaltando que o elenco do Real Madrid conta com um grupo de jogadores de capacidades individuais excepcionais.

E disse: "Não se trata apenas do Mbappé, pois cada jogador do time é genial, e todos os jogadores podem te submeter graças à sua qualidade individual e ao seu enorme talento, já que conseguem desequilibrá-lo em qualquer movimento".

Apesar de reconhecer a dificuldade do confronto, o treinador insistiu no apego de sua equipe à identidade que a conduziu até a fase atual, evitando a precipitação e o risco não calculado, dizendo: "Vamos tentar manter nosso estilo, e acredito que isso nos deixará mais perto da vitória, mas coragem não significa imprudência, e precisamos ser equilibrados, porque eles vão nos obrigar a dar o máximo".

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O confronto ganha importância especial para o Racing Santander, já que acontece após uma ausência de cerca de 15 anos de um duelo com o Real Madrid, uma partida que o clube esperou por muito tempo, segundo afirmou seu treinador, que destacou que a equipe passou por uma jornada difícil antes de chegar a essa fase.

José Alberto acrescentou: "Buscávamos partidas como esta há muito tempo, pois o clube passou por uma jornada difícil em estádios como o de ontem, e agora disputamos este confronto com tranquilidade. Enfrentar essas equipes não é fácil, pois cada partida representa grande importância para eles. Para nós, é difícil perder em qualquer dia, mas o empate, para eles, é como uma derrota, porque pode significar a perda do campeonato".

O técnico do Racing elogiou o Real Madrid e seu treinador José Mourinho, considerando que o time merengue vive sua melhor fase na temporada atual, mas, por outro lado, aposta nos fatores do mando de campo e da torcida para enfrentar seu adversário.

E disse, nesse contexto: "Em nosso estádio, com a presença de nossa torcida, sentimos uma força imensa", prevendo que as arquibancadas do El Sardinero se transformem em algo parecido com uma "panela de pressão", colocando os jogadores do Real Madrid sob grande pressão durante toda a partida.

José Alberto encerrou sua fala com uma mensagem que reflete a mentalidade de sua equipe antes do confronto, dizendo: "Não temos nada a perder".