O Barcelona voltou a assumir a liderança isolada do Campeonato Espanhol após conquistar uma difícil vitória sobre o Levante, em uma partida mais complicada do que esperava a equipe catalã, depois de os donos da casa conseguirem se aproximar de uma reação apesar de estarem perdendo por três gols de diferença, antes de Karim Adeyemi decidir o confronto com um gol nos minutos finais.

As condições do gramado do estádio Ciudad de Valencia provocaram o descontentamento de vários jogadores do Barcelona, depois que Hansi Flick, Pau Cubarsí e Eric García reclamaram do gramado seco, considerando que isso tornou o processo de troca de passes e o jogo à maneira habitual mais difícil.

Essas reclamações chegaram a Luis Castro, técnico do Levante, que respondeu com clara ironia após a partida pelo canal "Movistar +", afirmando que sua equipe fez o que pôde para preservar a qualidade do gramado.

Castro disse: "Nós molhamos o gramado, mas se alguém nas arquibancadas está sofrendo com o sol, não podemos cobrir o sol. Cortamos a grama e regamos o campo porque não gostamos de vencer em um gramado ruim".

O treinador português acrescentou: "O campo estava muito bom para uma equipe que trocou seu gramado no início da temporada. Já jogamos em outros estádios onde o gramado era muito pior".

Castro revelou que o Levante tomou medidas adicionais antes da partida para preservar as condições do gramado, dizendo: "Viemos aqui ontem para treinar, e não viemos antes disso porque queríamos que o gramado estivesse bom. Queremos vencer em um bom campo".

E prosseguiu com sua ironia sobre o efeito do calor do sol, acrescentando: "Há uma coisa que o Levante não conseguiu fazer, e na próxima vez vamos tentar isso: cobrir o sol. Você joga em Valência às quatro da tarde, e isso é impossível. Os jogadores disseram isso quando saíram para o aquecimento".

Com essa vitória, a equipe catalã manteve o aproveitamento perfeito no Campeonato Espanhol, permanecendo como a única equipe a somar todos os pontos disponíveis nesta temporada, ao mesmo tempo em que seguiu no topo da tabela de classificação.