Kelly Gonzalez, treinador do Inter Miami, afirmou que a seleção argentina sentirá muita falta do craque Lionel Messi após sua aposentadoria do futebol internacional, ao mesmo tempo em que pediu aos torcedores que aproveitem o período em que ele está no clube norte-americano.

Em declarações feitas nesta sexta-feira, Gonzalez falou sobre a partida de despedida contra o Benin, dizendo, de acordo com o site ESPN: "Foi incrivelmente intenso. Obviamente, eu estava muito próximo dele, mas, no fim das contas, aquele momento era só dele, era o seu momento particular".

E acrescentou: "Tudo o que importava era que ele aproveitasse. Eu apenas disse a ele para aproveitar e absorver todo esse amor, não só da Argentina, mas do mundo inteiro".

O treinador do Inter Miami prosseguiu: "Ele fará falta com essa camisa, é claro, mas hoje ele está aqui conosco, e temos que aproveitar a presença dele agora. Ele também vai sentir essa falta, desde o dia da sua aposentadoria até o último dia de sua vida. Não tenho a menor dúvida de que a seleção, para ele, estava justamente em vestir aquela camisa; ele sempre sentirá falta da marca que deixou e do legado que construiu ali. Mas, infelizmente, não o veremos mais com essa camisa, por isso quem está aqui deve aproveitar isso. Agora ele é nosso, então eu tenho que aproveitá-lo".

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Gonzalez explicou que Messi deixou um legado eterno com a Argentina graças ao seu alto espírito competitivo, estimulando todos ao seu redor a evoluir a cada dia, destacando: "Leo é alguém que transmite uma mentalidade específica todos os dias; ele exige dos seus companheiros de equipe, e de cada um de nós, 100% em todos os aspectos".

E completou: "Ele é um competidor nato. Você percebe isso em cada treino, e é algo impressionante. Ele tem 39 anos e, mesmo assim, está sempre em busca de novos desafios. Isso é maravilhoso para todos, não só para os seus companheiros de equipe, mas também para a comissão técnica e para o clube. Ele te impulsiona a ser melhor a cada dia".

Gonzalez concluiu seus elogios ao craque argentino dizendo: "Por isso ele é um modelo a ser seguido; e, como eu disse antes, ele fará falta na seleção porque deixou um legado ali, e está deixando um legado aqui também, pois o clube mudou desde o momento em que ele chegou. Ele nos impulsiona a melhorar diariamente e a nos preparar de todas as formas. E ele está feliz, eu o vejo aproveitando o seu tempo, e isso também me deixa muito feliz".

Messi e sua equipe, o Inter Miami, se preparam para enfrentar o DC United na noite de sábado, no estádio "Nou Stadium", na primeira partida do time após o retorno da data Fifa.

O Inter Miami ocupa atualmente a terceira posição na tabela de classificação da Conferência Leste, com 46 pontos conquistados em 27 partidas, após uma série negativa sem vitórias na liga norte-americana que se estendeu por cinco jogos, nos quais o time registrou um empate e uma derrota nos últimos quatro confrontos consecutivos pela liga. Mesmo assim, a equipe conquistou uma preciosa vitória sobre o Cruz Azul por dois a zero na Leagues Cup Campeones, no dia 16 de setembro.