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Argentina v Benin - International FriendlyGetty Images Sport
Khaled Mahmoud
Traduzido por

O técnico do Inter Miami sobre a despedida de Messi: vai sentir falta disso até o último dia da sua vida

L. Messi
K. Gonzalez
Inter Miami CF
Argentina
Major League Soccer
Argentina
EUA

Do legado da Argentina ao projeto de Miami

Kelly Gonzalez, treinador do Inter Miami, afirmou que a seleção argentina sentirá muita falta do craque Lionel Messi após sua aposentadoria do futebol internacional, ao mesmo tempo em que pediu aos torcedores que aproveitem o período em que ele está no clube norte-americano.

Em declarações feitas nesta sexta-feira, Gonzalez falou sobre a partida de despedida contra o Benin, dizendo, de acordo com o site ESPN: "Foi incrivelmente intenso. Obviamente, eu estava muito próximo dele, mas, no fim das contas, aquele momento era só dele, era o seu momento particular".

E acrescentou: "Tudo o que importava era que ele aproveitasse. Eu apenas disse a ele para aproveitar e absorver todo esse amor, não só da Argentina, mas do mundo inteiro".

O treinador do Inter Miami prosseguiu: "Ele fará falta com essa camisa, é claro, mas hoje ele está aqui conosco, e temos que aproveitar a presença dele agora. Ele também vai sentir essa falta, desde o dia da sua aposentadoria até o último dia de sua vida. Não tenho a menor dúvida de que a seleção, para ele, estava justamente em vestir aquela camisa; ele sempre sentirá falta da marca que deixou e do legado que construiu ali. Mas, infelizmente, não o veremos mais com essa camisa, por isso quem está aqui deve aproveitar isso. Agora ele é nosso, então eu tenho que aproveitá-lo".

Gonzalez explicou que Messi deixou um legado eterno com a Argentina graças ao seu alto espírito competitivo, estimulando todos ao seu redor a evoluir a cada dia, destacando: "Leo é alguém que transmite uma mentalidade específica todos os dias; ele exige dos seus companheiros de equipe, e de cada um de nós, 100% em todos os aspectos".

E completou: "Ele é um competidor nato. Você percebe isso em cada treino, e é algo impressionante. Ele tem 39 anos e, mesmo assim, está sempre em busca de novos desafios. Isso é maravilhoso para todos, não só para os seus companheiros de equipe, mas também para a comissão técnica e para o clube. Ele te impulsiona a ser melhor a cada dia".

Gonzalez concluiu seus elogios ao craque argentino dizendo: "Por isso ele é um modelo a ser seguido; e, como eu disse antes, ele fará falta na seleção porque deixou um legado ali, e está deixando um legado aqui também, pois o clube mudou desde o momento em que ele chegou. Ele nos impulsiona a melhorar diariamente e a nos preparar de todas as formas. E ele está feliz, eu o vejo aproveitando o seu tempo, e isso também me deixa muito feliz".

Messi e sua equipe, o Inter Miami, se preparam para enfrentar o DC United na noite de sábado, no estádio "Nou Stadium", na primeira partida do time após o retorno da data Fifa.

O Inter Miami ocupa atualmente a terceira posição na tabela de classificação da Conferência Leste, com 46 pontos conquistados em 27 partidas, após uma série negativa sem vitórias na liga norte-americana que se estendeu por cinco jogos, nos quais o time registrou um empate e uma derrota nos últimos quatro confrontos consecutivos pela liga. Mesmo assim, a equipe conquistou uma preciosa vitória sobre o Cruz Azul por dois a zero na Leagues Cup Campeones, no dia 16 de setembro.

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