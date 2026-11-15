De acordo com o jornal espanhol "Sport", o Barcelona lidera a lista de opções preferidas por Pedro Porro, lateral do Tottenham, que deseja se transferir para a região da Catalunha no próximo período. O jogador espanhol sabe que há interesse de vários outros clubes, mas prefere vestir a camisa do time catalão, o que dá ao Barcelona uma vantagem importante na disputa por sua contratação.
O Barcelona já busca reforçar suas opções defensivas e considera Porro um dos nomes adequados para atender às necessidades do time, dada sua capacidade de oferecer múltiplas soluções no setor defensivo. Porém, o interesse do Barcelona no jogador não significa que concluir o negócio será fácil.
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Segundo o relatório, a saída de Porro do Tottenham parece uma questão provável, depois que os resultados e o nível do time ficaram distantes do desempenho apresentado pelo próprio jogador. O lateral espanhol é um dos poucos elementos que ainda apresenta um bom desempenho dentro das fileiras do clube londrino.
Porro foi campeão da Copa do Mundo com a seleção da Espanha no verão passado e deseja disputar os torneios europeus na próxima temporada, o que o leva a buscar uma nova oportunidade longe do Tottenham. Com base nisso, sua permanência no Spurs não parece ser a opção mais provável.
Apesar do claro interesse do Barcelona em contratar o jogador e de valorizar seu potencial, o aspecto financeiro representa o principal obstáculo para a conclusão do negócio. O Tottenham avalia Porro entre 70 e 80 milhões de euros, enquanto os dirigentes do clube catalão entendem que o valor de mercado adequado para o jogador não ultrapassa os 50 milhões de euros, o que pode representar um ponto central de divergência nas possíveis negociações.
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Um dos principais problemas defensivos que o Barcelona busca resolver está na posição de zagueiro central, já que Pau Cubarsí ainda carece de um parceiro de defesa com quem possa contar de forma regular, e o clube também não conseguiu, até agora, contratar um zagueiro canhoto.
Por isso, reforçar essa posição representa uma necessidade urgente para o time e pode levar a diretoria a direcionar a maior parte de seus recursos financeiros para a contratação de um novo zagueiro, em vez de gastar uma quantia elevada em um lateral-direito.
Diante dessas prioridades, gastar cerca de 50 milhões de euros para contratar Porro, de 27 anos, não parece ser uma prioridade para o Barcelona no momento, apesar do desejo do jogador de se transferir para o clube catalão. A movimentação da diretoria também pode estar ligada à sua capacidade de concluir a venda de Alejandro Baldé por um bom valor financeiro durante a próxima janela de transferências de inverno, já que esse passo poderia contribuir para disponibilizar os recursos necessários para avançar na contratação do lateral do Tottenham. Porém, o futuro do negócio continuará atrelado aos cálculos financeiros e às necessidades defensivas do time.