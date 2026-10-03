Lamine Yamal, astro do Barcelona, deixou sua marca na vitória da Espanha sobre a República Tcheca, na noite de sábado, pelo placar de 3 a 1, na terceira rodada da Liga das Nações da Europa.
Yamal conseguiu abrir o placar para a Fúria aos seis minutos de jogo.
Yamal também havia conseguido balançar as redes nas duas últimas partidas da Espanha, diante de Inglaterra e Croácia.
A conta "Mister Chip", especializada em estatísticas de futebol, informou na rede social X que Yamal se tornou o primeiro jogador a marcar um gol nos primeiros 6 minutos em 3 partidas internacionais consecutivas desde Anton Zemlianukhin.
Zemlianukhin alcançou esse feito com a seleção do Quirguistão, entre dezembro de 2017 e março de 2018, quando marcou ao primeiro minuto contra Brunei, ao quinto minuto contra Mianmar e ao segundo minuto contra a Índia.
Já Yamal alcançou esse feito depois de marcar contra a Inglaterra ao segundo minuto, contra a Croácia também ao segundo minuto, e contra a República Tcheca ao sexto minuto.