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Ao VivoIngressos
Spain v Czechia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD3Getty Images Sport
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O talento não para: Yamal escreve a história com a Espanha com um feito extraordinário

Espanha x Tchéquia
Espanha
Tchéquia
Liga das Nações A
Barcelona
L. Yamal
Espanha
Tchéquia

Número raro volta à cena graças a Lamine Yamal

Lamine Yamal, astro do Barcelona, deixou sua marca na vitória da Espanha sobre a República Tcheca, na noite de sábado, pelo placar de 3 a 1, na terceira rodada da Liga das Nações da Europa.

Yamal conseguiu abrir o placar para a Fúria aos seis minutos de jogo.

Yamal também havia conseguido balançar as redes nas duas últimas partidas da Espanha, diante de Inglaterra e Croácia.

A conta "Mister Chip", especializada em estatísticas de futebol, informou na rede social X que Yamal se tornou o primeiro jogador a marcar um gol nos primeiros 6 minutos em 3 partidas internacionais consecutivas desde Anton Zemlianukhin.

Zemlianukhin alcançou esse feito com a seleção do Quirguistão, entre dezembro de 2017 e março de 2018, quando marcou ao primeiro minuto contra Brunei, ao quinto minuto contra Mianmar e ao segundo minuto contra a Índia.

Já Yamal alcançou esse feito depois de marcar contra a Inglaterra ao segundo minuto, contra a Croácia também ao segundo minuto, e contra a República Tcheca ao sexto minuto.



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