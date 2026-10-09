O talento do Manchester United impõe suas condições ao Barcelona e ao Real Madrid

Começam a ser revelados gradualmente os detalhes precisos envolvendo a transferência do jogador inglês JJ Gabriel, em meio à disputa entre quatro grandes clubes para contar com seus serviços: Bayern de Munique, Paris Saint-Germain, Real Madrid e Barcelona. Esses clubes precisam estar preparados para desembolsar quantias elevadas a fim de convencer o jogador, que acaba de completar 16 anos e deve quebrar diversos recordes.

Segundo o jornal espanhol "Sport", a família de JJ Gabriel e seu agente, Ali Barat, apresentaram uma série de exigências durante as negociações, depois que o jogador encerrou uma rodada de visitas que incluiu Bayern de Munique, Paris Saint-Germain, Real Madrid e Barcelona.

A diretoria do Barcelona e os demais clubes concorrentes sabem que contratar o maior talento formado na academia do Manchester United exige um investimento financeiro não inferior a 10 milhões de euros.

Fontes próximas às negociações confirmaram que esse valor inclui o contrato do jogador por três anos, com salário superior a 1 milhão de euros por temporada, além das diversas despesas vinculadas à transferência, como comissões, compensações financeiras para a família e o mecanismo de solidariedade que obriga ao pagamento de indenizações ao Manchester United.

Números excepcionais para um talento promissor

As enormes expectativas em torno de JJ Gabriel refletem a natureza do contrato excepcional previsto para um jogador dessa idade. Onde quer que acabe se estabelecendo, ele receberá um contrato digno de uma jovem estrela de altíssimo nível, embora ainda não tenha tido a oportunidade de enfrentar um time principal de elite.

Apesar das enormes exigências financeiras apresentadas durante as negociações, os quatro grandes clubes que buscam sua contratação parecem dispostos a assumir os riscos esportivos e financeiros decorrentes da transferência.

Após a primeira rodada de contatos divulgada publicamente, a família de JJ Gabriel e seu agente, Ali Barat, decidiram mudar a estratégia de negociação, buscando mais sigilo e, ao mesmo tempo, apaziguar o descontentamento do Manchester United, que ameaçou repetidamente recorrer à Justiça para dificultar a saída do jogador, depois de ter informado oficialmente ao clube que não assinaria seu primeiro contrato profissional com ele.





O clima em torno do jogador indica que a fase de ouvir propostas e consultas talvez tenha chegado ao fim, a menos que surja uma oferta surpreendente que altere o rumo das negociações. Chegou o momento oportuno para refletir antes que o jogador e sua família definam a escolha pelo projeto esportivo mais adequado, ao mesmo tempo em que se aguarda o cumprimento de outra condição fundamental: a obtenção de um passaporte cipriota graças às origens de sua mãe, um procedimento administrativo necessário para contornar as restrições decorrentes da saída do Reino Unido da União Europeia.

Apesar dos relatos vindos de Munique e Paris, que destacaram os esforços empreendidos pelo Bayern de Munique e pelo Paris Saint-Germain para convencer JJ Gabriel a se juntar a eles, os dados confirmam que o desejo da família não mudou.

A tendência continua sendo deixar a Premier League inglesa e se transferir para o futebol espanhol. Nesse contexto, com o acirramento da disputa entre Real Madrid e Barcelona, as informações confirmam que nada foi definido até o momento.



