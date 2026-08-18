O Beşiktaş ainda não fechou a janela de transferências de verão. Depois de fracassar na contratação de Mohamed Salah, o clube turco começou a buscar um substituto capaz de compensar o negócio que não se concretizou, já que o capitão da seleção do Egito acabou se transferindo para o Trabzonspor.

O nome de Brahim Díaz, estrela do Real Madrid, surgiu entre as opções colocadas diante do Beşiktaş, com o clube turco acompanhando a situação do ponta marroquino e a possibilidade de sua saída do Santiago Bernabéu neste verão.

Segundo o jornal turco Hürriyet, citando o site espanhol Fichajes, o Beşiktaş se informou sobre a situação de Díaz, que também é alvo do Milan, interessado em recontratá-lo após sua exitosa passagem anterior pelo clube.

Díaz pode atuar como ponta ou na posição de armador, uma versatilidade que o torna adequado ao plano do Beşiktaş, especialmente porque o clube busca um jogador que lhe ofereça múltiplas soluções ofensivas.

As dúvidas sobre o futuro de Díaz no Real Madrid aumentaram devido à maior concorrência no setor ofensivo, após o crescimento das opções disponíveis ao técnico José Mourinho, com a presença de Jude Bellingham, Kylian Mbappé, Vinícius Júnior e do recém-chegado Yan Diomandé.

Isso pode levar o jogador marroquino a analisar propostas de saída em busca de mais oportunidades de jogar. Díaz tem uma passagem anterior pelo Milan, na qual disputou 124 partidas entre 2020 e 2023, marcando 18 gols e dando 15 assistências.

Ele também teve uma atuação de destaque com a seleção de Marrocos na Copa do Mundo de 2026, tendo disputado cinco partidas e dado quatro assistências, o que o colocou no topo dos armadores africanos na história do Mundial.

Apesar de o nome do Beşiktaş estar ligado ao de Díaz, o clube turco ainda não apresentou uma proposta oficial, enquanto monitora a evolução da situação do jogador com o Real Madrid antes de dar um novo passo, de acordo com a mesma fonte.

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